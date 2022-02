Publicidades

Vinhas Experimentais: Para Tenute Tomasella Confidence Council for Research in Agricultura and Agricultural Economics Analysis (CREA)

Manso (Treviso), 15 de fevereiro de 2022

O compromisso de Tenute Tomasella continua em um Trabalhos de investigação agrícola relacionados com a terra e a vinha Obrigado hoje também CREA TRUST. , o mais importante organismo de investigação italiano no domínio agroalimentar, que Recebi permissão da região de Veneto para iniciar um experimento Tem como objetivo promover variedades locais e novas variedades. Vai juntar-se a este estudar Com mais detalhes em variedades resistentes tanto em dourado A partir de molde macio, Duas doenças que afetam as culturas. Mansué foi identificado como a primeira entidade selecionada na busca por essas novas variedades.

Eles são em geral 2,5 hectares de vinha confiados pelo CREA à Tenute Tomasella, a primeira empresa vitivinícola envolvida na atribuição da maior área de terra, para caminho de pesquisa Que inclui, entre muitas iniciativas, Expansão de bases amplas regionais.

uma compromisso importante, em óptica Expandido para lidar com Demandas atuais do mercado possuir Cromo mais potente Além do fator que não é mais negligenciado, é cada vez mais perceptível mudanças climáticas. ao mesmo tempo um Escolha arriscada Como a planta deve ter tempo para crescer (pelo menos 3 anos), não é possível ter certeza de imediato da possibilidade de obter uma plantação de uvas com variedades licenciadas no futuro, e corajoso Uma vez que, pelo menos por enquanto, Estas uvas não podem ser comercializadas.

Então eles foram Você identificou duas áreas que são apropriadas Para o desenvolvimento do projeto, no corpo da região alpina A Cavalo dos municípios de Mansuè e Portobuffolè na província de Treviso.

Oito variedades foram plantadasE 3 bagas brancas No município de Portobuffolé (TV) e 5 frutas vermelhas No município de Manso (Treviso). Aqui qualquer um deles. Para os brancos, Alvarinho (Portugal), Petit Mansingh (França), Firmentino (Itália), para os Tintos: Marcellin (França), Arenarnoa (França), Tempranillo (Espanha), Torriga Nationale (Portugal) e Castais (França).

esses uvas eles têm um maturidade tardia foi Escolhas baseadas nas mudanças climáticas que recentemente tendem a esperar maturidade em agosto, quando as temperaturas ainda estão altas. Por outro lado, avançar nesta fase permite um maior equilíbrio entre açúcares, aromas e acidez das bagas; Muito útil se você deseja obter um vinho com vida longa.

Assim, a experiência servirá para compreender os tempos de maturação uma vez que estas uvas se adaptaram ao clima desta região. Isto Grande investimento para Um projeto de estudo de longo prazo que o CREA empreenderá para monitorar providenciando Atualizações regulares Na tendência progressiva, acessível a todos.

Imóveis Tomasela

A vinícola Tenute Tomasella está localizada em Manso, na província de Treviso. Estende-se entre DOC Friuli e Prosecco DOC Treviso em 50 hectares de vinhedos, dos quais 10 estão em Friuli e 40 estão em Veneto a partir do qual foi produzido 82.000 garrafas por ano. Terras onde a passagem entre duas fronteiras não leva a divisões, mas traz riquezas de nuances a cada garrafa, tornando único até o vinho mais tradicional. Uma paixão que tem passado de geração em geração há mais de 50 anos, com fé nela É preciso tempo e paciência para despertar emoçõesSiga os ritmos da natureza e ouça pacientemente o que a terra quer dizer. Absoluta especialização e promoção da cultura do vinho, preocupação com a qualidade e seleção de princípios vitivinícolas de vanguarda visando a pura preservação do que vem das vinhas, Escolha cuidadosamente Com ternura e respeito se distingue cada etapa da produção, que para Tenute Tomasella é a expressão mais honesta do território. O resultado é vinho Alta qualidade, lindo Real mas não convencional e capaz de surpreender Trazendo para a mesa uma narrativa da terra e dando uma experiência sensorial em signoharmoniaA partir de Ingenuidade e elegância.

Em 2013, Tenute Tomasella juntou-se Projeto Tergo A partir deAssociação Italiana de Vinhosvisa apoiar práticas sustentáveis ​​em viticulturaHoje, adere às linhas de defesa estipuladas no Regulamento de Produção Integrada para as regiões de Veneto e Friuli.

