Superbonus, na tabela de preços custos adicionais e IVA fora dos limites máximos

Ignore a inclusão geral do bispo, que arriscaria enfraquecer a super-recompensa. O ministro da Transformação Ambiental, Roberto Cingolani, assinou ontem à noite, como esperado, o decreto que define os tetos das novas unidades para confirmar a equiparação de preços, em relação a obras de eficiência energética em edifícios. São, em detalhe, 40 itens (entre outros, termoesferas, caldeiras, luminárias, telas solares, mas também sistemas fotovoltaicos e postes de carregamento) que se aplicarão tanto ao Super Bônus de 110% quanto no caso de transferência de saldo e desconto na fatura, para bônus ‘Secundários’ (por exemplo, bônus ambiental e bônus de reestruturação de 50%).

A novidade mais significativa na assinatura de ontem é que, na última milha, o elemento mais controverso da decisão foi omitido. Aliás, minutas vazadas nos últimos dias revelaram que no estudo do ministério houve uma mudança que teve consequências desastrosas para o mercado: os custos indicados nas tabelas deveriam passar a incluir qualquer outro componente que representasse um custo “chave na mão” para o cidadão .

Dessa forma, itens que, por si só, valem entre 40% e 50% do custo total do negócio são subitamente trazidos à tona, com resultados altamente variáveis ​​de um local para outro. Essa abordagem foi imediatamente muito criticada por empresas, profissionais e clientes, que temiam que as super recompensas acabassem sendo eliminadas por essas novas fronteiras. Fora dos níveis estabelecidos pelos tetos, de fato, o desconto não pode ser solicitado.

A pressão, que começou na sexta-feira e continuou durante todo o fim de semana, parece ter atingido sua meta. Voltamos então ao mesmo esquema já estabelecido no Anexo I ao Decreto Mise de 6 de agosto de 2020: em essência, as novas tabelas de IVA, honorários profissionais e custos de instalação, que não se enquadram nas superfícies.

Em seguida, os novos tetos fixados pelo decreto atualizam os tetos já vigentes para a recompensa ambiental (contidos no decreto Mise de 2020), e os aumentam – como explica o ministério – “em pelo menos 20%”, levando em conta a alta custo das matérias-primas. materiais e inflação.