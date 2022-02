A reclamação de Coldiretti é pesca

A capacidade exorbitante também está colocando o setor pesqueiro na Puglia em crise. Um grito de alarme vem da Impresabaska Coldiretti: Com um aumento médio de um ano de +67% no preço do diesel, o aumento dos preços dos combustíveis – segundo a associação – “a frota pueriana de barcos de pesca, obrigados a navegar a um perda, parar no cais ou cortar gastos em favor da importação de peixe estrangeiro.”

Diante desse cenário crítico – destaca Coldiretti – a extensão da sezua agrícola (complemento salarial para trabalhadores agrícolas) ao setor pesqueiro, ferramenta introduzida pela Lei Orçamentária de 2022, cujo objetivo era garantir amortecedores ao final também socialmente organizado neste setor tem provado em Na verdade, é uma caixa vazia – relatórios Impresabiska Coldiretti – devido à exclusão de várias quebras de pesca das causas. As empresas – lamentam a Federpesca e a Impresapesca Coldiretti – estão sobrecarregadas com custos adicionais, mas praticamente nada muda para sustentar a renda dos trabalhadores. Além disso, a contribuição, na ausência de previsão ad hoc, é calculada com base na taxa devida aos trabalhadores agrícolas e cobrada das empresas a partir deste mês.

“O impacto do aumento do preço médio do gasóleo – como explica a regional da Coldiretti – está a cair como uma tempestade na actividade dos barcos de pesca já severamente afectados pela redução dos dias de pesca. Mais de metade dos custos suportados pelas empresas de pesca deve ser representado pelo combustível. Com as receitas atuais, a maioria das empresas pesqueiras – explica Impresabasca Coldiretti Puglia – não consegue cobrir nem mesmo os custos de energia, bem como outros itens que os armadores têm que incorrer para a atividade normal. Ir para o mar não seria economicamente sustentável .”

“Portanto, cerca de 8 em cada 10 peixes consumidos são estrangeiros, muitas vezes sem que os consumidores saibam, principalmente devido à falta de compromisso de indicar a origem dos pratos consumidos no restaurante, o que nos permite vender nossos produtos do exterior que têm garantias mais baixas em comparação com os garantias Made in Italy. Por isso, ativamos eventos informativos nos mercados da Campagna Amica para aumentar a conscientização sobre propriedades e qualidade e ajudar a fazer escolhas de compra informadas, especialmente peixes de nossos mares na milha 0 “, explica Savino Muraglia, presidente da Coldiretti Puglia.

Sem medidas adequadas e urgentes para arrefecer o custo do combustível, os barcos serão obrigados a pescar com prejuízo ou mesmo permanecer no cais com graves repercussões na cadeia de abastecimento e no emprego num sector que – relata Coldiretti Puglia – já fez assim. Os últimos 30 perderam mais de 1/3 dos negócios e 18.000 empregos, com um aumento simultâneo das importações de 27% para 33%.

Assim, o cenário económico em que a frota nacional se desloca põe em causa o produto pesqueiro 100% italiano, favorecendo a importação estrangeira numa situação – conclui Coldiretti – os italianos consomem cerca de 28 kg de peixe por ano, mais do que os europeus. Média ainda que muito inferior à de outros países com litoral semelhante, como Portugal, onde se consomem cerca de 60 quilos, praticamente duplica.