Primeiro bônus em casa, para uma nova extensão de prazos até 31 de março de 2022

Bônus da primeira casaUm novo está chegando extensão Suspender as condições relacionadas com a manutenção incentivos fiscais.

a As Comissões de Orçamento e Assuntos Constitucionais do Parlamento Concordar em editar o texto Decreto Millbrough 2022 que estende o prazo de 31 de dezembro de 2021 para mim 31 de março de 2022.

O texto aprovado pela Autoridade em 14 de fevereiro de 2022 altera novamente o artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 23, de 8 de abril de 2020, de Decreto de Liquidezque provisoriamente estabeleceu uma data de retomada para os termos de 31 de dezembro de 2020.

O prazo foi então Adiado até 31 de dezembro de 2021 Do Milleproroghe do ano passado, caminhamos agora para um novo adiamento das condições associadas ao uso de Bônus da primeira casa.

Primeiro bônus em casa, nova extensão de prazos até 31 de março de 2022

O adiamento das condições de manutenção dos benefícios fiscais reconhecidos para a aquisição da primeira habitação surge da necessidade de fazer face às dificuldades provocadas pela epidemia de COVID-19O que causou problemas e atrasos na compra e venda de imóveis.

De acordo com as inovações que você esperaModificação Aprovada na Comissão de Orçamento da Câmara, durante o processo de transformação da Portaria Millbrough 2022 em lei, será suspensa por mais Três mesesAssim, até 31 de março de 2022, os prazos das obrigações para quem tenha beneficiado do bónus da primeira casa estipulado pelo Nota de rodapé 2 bis, artigo 1º, da primeira parte da pauta, anexada ao Decreto Presidencial de 26 de abril de 1986, n. 131.

Basicamente, “calculando” o tempo disponível para vender um imóvel de propriedade anterior, bem como, por exemplo, para mudar o local de residência Será retomado a partir de 1 de abril de 2022.

Bônus da primeira casa, da transferência à venda, prazos suspensos até 31 de março de 2022

Com a aprovação final do texto da Lei de Transferência da Portaria Milleproroghe 2022, prorrogação Comente até março das seguintes condições:

máximo 18 meses para transferência de residência Do município de origem ao município em que se localiza a nova casa, calculado a partir do momento Comprar a nova casa

para Do município de origem ao município em que se localiza a nova casa, calculado a partir do momento a nova casa Prazo de 12 meses para Vendo imóvel próprio no mesmo município em que será realizada a nova compra;

no mesmo município em que será realizada a nova compra; Prazo de 12 meses para Recomprando a primeira casa Se o imóvel adquirido nos cinco anos anteriores for vendido com o benefício fiscal da residência principal.

A partir de 1 de abril de 2022A menos que outras alterações sejam feitas, o tempo disponível para transferência, venda ou recompra de residência deve, portanto, ser compartilhado. Após o prazo previsto, que é igual a 18 ou 12 meses, o direito aos benefícios utilizados não será mais válido.

Assim, o comprador inadimplente terá que pagaragência de receita:

A diferença entre o imposto de registo na medida ordinária e o imposto pago contra a escritura de transmissão;

multa igual a 30% dos mesmos impostos;

Pague os juros do inadimplemento.

Além disso, se a renúncia estiver sujeita a imposto sobre o Valor Acrescentadoo comprador deve pagar à agência de receita A diferença de imposto não pago (diferença entre o imposto calculado com base na alíquota aplicada na ausência de concessões e o resultante da aplicação da alíquota reduzida), acrescido de multa igual a 30 por cento Mesma diferença e pagamento de juros de mora.