Prime Video zomba da proibição de compartilhamento de senha da Netflix

como você sabe agora, Netflix Continuar com seu plano de Proibir compartilhamento de senhaCom o objetivo de aumentar os lucros fazendo com que grupos de pessoas criem contas individuais. Claramente não é uma política que os consumidores gostem, considerando que até alguns anos atrás, a Netflix era a favor dessa medida. Agora, outro serviço de streaming de vídeo decidiu obter alguma publicidade zombando de sua concorrência. Vamos falar sobre Chefe dos vídeosmais precisamente do que sua versão britânica no Twitter.

Como você pode ver abaixo, Vídeo Premier do Reino Unido Compartilhe um meme. Exibe a tela de login do Prime Video com seis contas diferentes cadastradas. Quando perguntado “Quem está assistindo?” , a resposta consiste em nomes de contas ou “alguém tem nossa senha”, com um pequeno coração no final.

Não só isso, o tweet agora é uma resposta O infame tweet da Netflix de 2017 em que afirmou que “o amor compartilha uma senha”. Esta declaração com certeza não envelheceu bem.

Obviamente, como mencionado, Vídeo Premier do Reino Unido Ela está aproveitando o momento de vulnerabilidade de sua rival para obter alguma publicidade. Ele provavelmente estará na mesma posição daqui a alguns anos, quando este tweet se tornar um assunto de zombaria por conta própria.

Só o tempo dirá como isso vai acontecer, mas, por enquanto, o tweet da Amazon Prime UK é (infelizmente) engraçado.

A semelhança entre o Prime e o Netflix é que ambos carregam jogos em seus próprios serviços. No caso da Netflix, lembramos os jogos grátis em maio de 2023: um deles chega na próxima semana.