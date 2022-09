Menos iogurte em potes, explicamos porque

O iogurte está sujeito a mudanças: a mudança é sobre os potes, o que acontece: uma mudança inesperada.

o encolhimento Afeta muitos alimentos, incluindo Iogurte. Este é o fenômeno que os produtos são apresentados em pequenas embalagens – e, portanto, em quantidade dentro – mas de O preço permanece inalterado quando eram mais velhos.

Uma questão crítica que afeta muitos alimentos nas prateleiras dos supermercados, incluindo o amado iogurte, que é inevitável nas geladeiras de milhões de italianos.

Adorado para um café da manhã nutritivo ou um lanche delicioso, é também o protagonista avassalador de bolos e doces: por isso, estar entre os alimentos mais comprados, o fenômeno que afeta trator Consumidores preocupados.

prática generalizadageralmente não detectado imediatamente porque a diminuição do volume não é fácil de identificar.

Menos iogurte em potes: o que está acontecendo

Se o iogurte estiver sujeito a diferenças em termos de embalagem – aplica-se a algumas marcas, em particular alguns consumidores o encontraram nele grego – Existem deuses Precauções para ter certeza dessa importância.

não toque nisso encolhimento É importante em primeiro lugar Leia os rótulos com atenção Para controlar a relação de preço e quantidade. Sendo um fenómeno ditado por aumentos de preços, é importante fazê-lo Estudo de despesas alocadas (Também preferido produtos a granel) E não vá cegamente ao supermercado, comprando as primeiras coisas que se enquadram no intervalo.

Esse processo, na verdade, não é totalmente transparente e aproveita o fato de os consumidores estarem acostumados a comprar um determinado produto sem olhar para o seu volume e preço a cada vez. Por esta razão, se você não fizer um arquivo Gastando conscientemente Você corre o risco de ser atingido sem nem perceber.

Esta praga também afeta produtos como massas, cereais e leguminosas: nos últimos anos – especialmente após a eclosão da guerra e da inflação crescente – se espalhou como um incêndio.