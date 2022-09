Editorial Roberto Napolitano, a outra palavra da Itália, Europa e Itália, dá um passo à frente

As palavras de Mattarella devem ser plenamente endossadas: “A resposta europeia ao ponto culminante dos problemas é necessária e urgente. Os países individualmente não podem responder eficazmente à crise”. Claro, este é um desafio difícil na superfície e os preços estão se movendo dentro do novo quadro geopolítico estabelecido pela invasão da Ucrânia pela Rússia, mas é um desafio obrigatório. Porque por conta própria, os países europeus individuais ficarão para trás de outros como grampos. No entanto, a política italiana deve desempenhar o seu papel em casa sem perder a bússola da âncora estratégica europeia. Portanto, deve garantir o máximo de armazenamento e implementar um plano de racionamento sem se preocupar e se preparar para o pior, mas também deve poder aproveitar as grandes vantagens que o Governo de Unidade Nacional liderado por Draghi recebeu em termos de diversificação de suprimentos, atuando como regas, como isso deve ser feito. Devemos ser capazes de implementar o NRP e devemos provar que estamos nos tornando um país que sabe como cumprir.

É urgentemente necessária uma resposta europeia à dimensão dos problemas. Os países individualmente não podem responder eficazmente à crise. Para se libertar da dependência russa das fontes de energia, a Europa é chamada, mais uma vez, a dar um salto em determinação política, integração e inovação.” Estas palavras de Sergio Mattarella devem ser assinadas uma a uma e definir o verdadeiro contorno . ao desafio enfrentado pelas economias e populações europeias e aponta com sinceridade para “o único player continental que pode agir para acalmar os preços”.

Este é certamente um desafio difícil de se mover dentro do novo quadro geopolítico definido pela guerra de conquista da Rússia na Ucrânia, mas é um desafio obrigatório. Por outro lado, se o jogo não fosse tão difícil, Putin não teria apostado na possibilidade de usar o gás como arma de combate na tentativa de ganhar parte de sua campanha militar para anexar terras soberanas europeias à terra da energia. chantagem.

Putin sabe muito bem que há oportunidades para a Europa se dividir e não fazer o que tem que fazer. Ele sabe muito bem que, assim como Mattarella diz, os estados individuais não podem fazê-lo e, portanto, acredita que, se permanecerem divididos, cairão como alfinetes, um a um. Tal como aconteceu com os países do sul da Europa em 2011, onde a crise grega atingiu Portugal, Espanha e Itália e chegou às fronteiras de França não fosse a americanização do Banco Central Europeu por Draghi. O que determinou a primeira resposta verdadeiramente europeia à especulação que só poderia ser dada pelo único governo europeu que existia na época, o governo da moeda. A resposta veio fazendo o contrário do que o antecessor de Draghi, o francês Trichet, havia feito, e pagando a conta por uma série de erros que Sarkozy cometeu no plano internacional, começando pela Líbia, que nem Merkel nem ele conheciam. para preenchê-lo.

Agora, em termos de gás, a Europa está lutando com o gigante da política internacional, não com a economia, que, no entanto, continua sendo um gigante mesmo em suas fraquezas. A Rússia de Putin é a herdeira da União Soviética, um dos dois Estados símbolos da antiga bipolaridade de poderes, pois outrora o mundo foi dividido em União Soviética (URSS) e Estados Unidos (EUA). Agora há a Rússia que não é mais a União Soviética, mas é realmente difícil pensar que a Itália poderia ficar dentro desse novo conflito mundial em partes fazendo do pequeno país liderado por Gianluigi Paragon, um símbolo conhecido da transformação italiana, um quarto- taxa de talk show.

Devemos ser realistas e admitir que a escassez intelectual de parte da classe política italiana em matéria de política externa afeta muito nosso futuro. Não pensamos na perspectiva da política externa com base no bem e no mal com uma lógica simplificada que aborde esses problemas como os que ocorrem em condomínios.

A política italiana deve desempenhar o seu papel em casa sem perder a bússola da âncora estratégica europeia. Portanto, deve garantir o máximo de armazenamento e implementar um plano de racionamento sem se preocupar e se preparar para o pior, mas também deve poder aproveitar as grandes vantagens que o Governo de Unidade Nacional liderado por Draghi recebeu em termos de diversificação de suprimentos, atuando como regas, como isso deve ser feito.

Acima de tudo, a Itália não pode perder sua reputação se quiser que sua voz continue a pressionar o teto europeu sobre o preço do gás russo e a separação dos sistemas de eletricidade e gás para fixação de preços. Se você quer restaurar a energia europeia seguindo o processo que foi implementado com a pandemia de alguma forma tornando a dívida conjunta uma realidade. Daí outro apelo de Mattarella para a implementação oportuna do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência porque é “essencial”. Para que isso aconteça, como na política externa devem sair dos slogans, não podemos dizer que acreditamos na Europa e ao mesmo tempo exigir o levantamento das sanções a Putin, é bom colocar as partes logo. Sinaliza-os ao executar Pnrr.

Porque essas bandeiras podem realmente custar muito à Itália porque o mundo não entenderá a prevenção de uma nova concorrência para defender os privilégios de algumas classes, como as empresas balneares que administram mares livres para todos, apesar da necessidade das regras que os protegem – investimento máximo capital, investimentos e perspectivas. Isso vale especialmente para a Liga, mas também para os irmãos da Itália, e eles estão bem camuflados, como quase todos os outros. Porque neste pesadelo eleitoral do final do verão que afirma ser impossível isolar a Itália do resto do mundo, os partidos estão atrás de votos, não de reformas.

Devemos ser capazes de implementar o NRP e devemos provar que estamos nos tornando um país que sabe como cumprir. Não se trata nem de entrar em angústia porque corre-se o risco de perder 191 bilhões, o que não é pouco, mas antes mesmo que a mensagem não seja enviada ao mundo de um país que não sabe decidir. A Europa deve assumir a responsabilidade por todos em termos de energia, mas devemos mostrar que somos dignos de confiança. Temos que fazer isso com o NRP e fazer o que a Europa espera de nós, é isso. Agir desta forma e honrar a nossa palavra só nos permite exigir uma resposta energética europeia e construir uma nova Europa como ator de referência na nova ordem mundial. Isso significa defender o interesse italiano.