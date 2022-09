Trabalhando no Lidl, quanto ganham os colaboradores? O salário é muito bom

Nos últimos 23 anos, o Lidl está presente em Itália com a sua própria cadeia de retalho, principalmente alimentar.

Na verdade, era 1999 quando a cadeia de distribuição A alemã, que nasceu na Alemanha em meados dos anos setenta, abriu seu país O primeiro mercado em solo italiano.

Lidl só teve sucesso desde o desembarque em Itália

Desde esse ano, o Lidl alcançou sucesso comercial Implacável mesmo aqui na Itália, tanto que está presente em todas as regiões e províncias da Itália. E a marca agora Famosa, reconhecível e acima de tudo Pela qualidade dos produtos que comercializa, que também obteve resultados muito importantes no ano passado.

Na verdade, no início de 2002, rolando a página oficial No perfil do Instagram do Lidl, lemos esta nota: “Pelo sexto ano consecutivo, somos o #MelhorEmpregador! Lidl Itália, sim É também atribuído este ano um certificado de excelência Ganhou RH do Top Employers Institute! “.

E estar satisfeito com os resultados obtidos por esta empresanão são apenas os empresários os responsáveis ​​por isso, mas também os clientes que conquistam o dia a dia super diversificado Os mercados estão espalhados por toda a Itália.

Estar satisfeito, de acordo com uma avaliação anônima (e, portanto, considerados válidos), são os mesmos funcionários que trabalham dentro do PDV. Isso porque a equipe de Como se vê, eles são tratados absolutamente Digno, com recompensas iguais ou superiores a outras realidades do mesmo tipo localizadas no território da península.

Os salários dos funcionários desta série estão entre os mais altos do nosso país

Dados oficiais foram divulgados recentemente, pareceOu pelo próprio Lidl, onde são descritos os salários anuais dos profissionais localizados nos mesmos pontos de venda. nós ficamos Falando de personagens indiferentes, isso é compreensível Alto grau de satisfação dos funcionários.

Indo a meros números, descobrimos que o funcionário O retalho fatura 29.400 euros. O funcionário de primeiro nível recebe 36.500 euros, + 2.000 euros para um funcionário comercial. O caixa recebe um salário de 21.200 €. O estagiário recebe um montante de 12.800 euros.

Um gerente que gere uma sucursal recebe um salário anual de 54.200 euros

A pensão mais importante é atribuída ao gerente de vendas, que pode render até 82.200 euros. Portanto, dados esses valores, é fácil entender Tal como os funcionários que trabalham em vários Lidl Satisfeito com esta oportunidade de negócio.