opinião de liberdades

Retrabalho de comédia William ShakespearePodemos adaptar seu significado aos muitos rumores assassinos que foram antes e depois eleições políticas Apresse-se para prever doençasE a tempestades financeiras E a Políticas No A nova maioria de direita As urnas foram entregues à nossa história como expressão da vontade popular. o uma introdução Em serviço, os jornais e a classe política de hoje, tais mulheres que na Grécia antiga e depois na Roma imperial foram convocadas e pagas em cerimônias fúnebres Para trazer e compartilhar a dor Coloque o elevador alto E a chorando Encaram o que veem como um drama de seus interesses, sem compreender a história e suas conexões.

Da mesma forma, de fato, antes do dia das eleições parte dos jornais Reações de raiva de países, pessoas e pessoas em potencial eram esperadas drama financeiroespecialmente em Usos E na amada União Europeiasem uma visão mais realista da história, longe do equilíbrio necessário para compreender e refletir sobre o verdadeiro significado da eles mudaram O que, na opinião deles, teria claramente subvertido a ordem nacional e a ordem mais ampla da civilização ocidental em um declínio aparentemente implacável sem um novo espírito colaborativo.

Ligue para o próximo ruína era uma lembrança Dificuldade financeira que atingiu o país no outono 2011Esquecendo grave e desajeitadamente que se tratava de um ataque ao euro, à Europa em geral, que enfraqueceu o dólar, escreveu em janeiro de 2010 Ambos existem tempo financeiro Do República Sobre um “ataque” anunciado anteriormente ao euro fundo de hedge Com amplo uso de futuros. O ataque não pode ser direcionado diretamente ao euro muito forte, portanto, uma estratégia marginal semelhante à dos aliados Adolf Hitler (SicíliaE a botaE a Normandia). Então o primeiro a ser “atacado” foi o fraco Gréciaentão PortugalEU’Irlanda E em agosto Espanha. Um ano depois, uma série de episódios prepara o ataque contra a Itália. O primeiro fato estranho é a “carga” que um Domingos Strauss Khan quem é obrigado a Renúncia Pois algo que ele anunciara apenas dois meses depois não existia. Strauss-Kahn, como Presidente do Conselho de Administração Fundo Monetário InternacionalEle propôs ajudar a Grécia, Portugal, Irlanda e Espanha. Um indicador muito “competitivo” para jogos de finanças de guerra. A Itália sofre uma “blitzkrieg” com um aumento repentino e inexplicável de Espalhar. então segue avaliação O colapso do governo. Apenas alguns meses depois religião irá crescer, Produto Interno Bruto desmoronou e classificou incorretamente. No entanto, magicamente, a prevalência poderia ter diminuído: tudo por uma racionalidade aparente mínima.

Hoje esse quadro não se repete, pois os Estados Unidos estão em declínio, incapazes de enfrentar um estágio Recessão Como todos os comentaristas concordam. E eles não podem arriscar voltar para jogar dominócomo ocorre em 2011. EU ‘Europa Em um equilíbrio instável em relação à posição das sanções a RússiaEU’Hungria propor um referendo Grã Bretanha Enfrentando um colapso GBPO euro e a economia mundo antigo enfraquecido em favor Estado unido. Não é hora de desafiar a si mesmo Monopólio O mundo das finanças não pode brincar com fogo. A Itália é um nó importante no esgarçamento do vínculo que dificilmente une a Europa, já que diferentes nações jogam seus interesses à custa do bem comum. O jogo na opinião do escritor é muito perigoso, pois estamos andando em um jogo escondido Camada gelada. uma especulação Demonstraria os propósitos, tanto deliberados quanto ofensivos efetivos, em relação ao nosso estado.

Assim, a frase “Muito barulho por nada‘— que se tornou uma gíria, inflando os fatos contra suas próprias evidências — pode ser um convite para refletir sobre a história, entender o que ela se desenrola e manter os pés no chão.