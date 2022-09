Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (28 de setembro de 2022)

Fechamento negativo de ações bancárias. No FTSEMib, destacam-se as quedas de Leonardo e STM, enquanto no MidCap notamos o excelente desempenho de Danieli

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Diferenças parciais registradasem uma sessão que ainda se distingue por ela fortes flutuações.

cervo FTSEMib Ele fechou em queda de 0,52% em 20.853 pontos, depois de oscilar entre 20.482 pontos e 20.906 pontos a mais. o FTSE Italia todos participaram Perdeu 0,46%. O sinal de mais, por outro lado, para chapéu médio FTSE Italia (+0,07%) e para A estrela do FTSE Italia (+ 0,12%). E na sessão de 28 de setembro de 2022, o faturamento aumentou para 2,15 bilhões de euros, ante 2,05 bilhões na terça-feira.

o Bitcoin Aproximadamente 19.500 dólares (mais de 20.000 euros).

o BTP-Bund spread Ele encolheu para menos de 245 pips, com o rendimento do BTP de 10 anos novamente abaixo de 4,6%.

EU ‘euro Eu toquei $ 0,965.

Fechamento negativo de títulos no setor bancário.

mau UniCredit (-1,63% para € 10.474) e Intesa São Paulo (-1,66% para 1,6986 euros).

Ainda em destaque Monte dei Paschi di SienaApós as fortes oscilações registradas na sessão anterior. As ações do Sini Institute caíram 0,23% para 29,9€.

No FTSEMib, a contração foi em ST (-2,56% para 33,63 euros). Algumas operadoras informaram que a demanda por iPhones será menor do que o esperado, cenário que não levará a Apple a encomendar um excesso de oferta de chips.

mau desempenho para Leonardo (-5,39%).

o excelente desempenho do . Danielle (+8,91% até 17,36€)depois de espalhar Dados do balanço patrimonial para 2021/2022, encerrou com forte melhora na receita e rentabilidade. A alta direção da empresa comunicou as estimativas financeiras para o ano 2022/2023. A empresa pretende fechar o ano com receitas entre 3,5 bilhões e 3,7 bilhões de euros, enquanto a margem operacional total deve ficar entre 320 e 340 milhões de euros. No final do ano, a carteira de pedidos está estimada entre 5,4 bilhões e 5,7 bilhões de euros.