Claudia Coscia, a nova Gerente Geral do Sul da Europa (Espanha, I

A Kyowa Kirin nomeou Claudia Coscia como a nova Gerente Geral para o Sul da Europa (Espanha, Itália e Portugal), substituindo Norberto Villarasa, que assumiu o cargo de Vice-Presidente Sênior e Chefe de Estratégia da empresa.

Com o seu conhecimento do mercado ibérico, bem como do mercado italiano e ocupando cargos de responsabilidade na Kyowa Kirin, Claudia, licenciada em Biologia pela Universidade de Milão, é a pessoa ideal para este novo cargo, onde será responsável coordenando e implementando grandes projetos e representará a empresa perante pacientes e instituições.

Em mais de vinte anos de experiência profissional na indústria farmacêutica, Claudia ocupou cargos de crescente responsabilidade em empresas como GSK, Ipsen, Shire e Recordati Rare Diseases.

Claudia Kosia juntou-se à Kyowa Kirin como Diretora da Unidade de Negócios de Cuidados de Suporte. Posteriormente, ocupou o cargo de Gerente Geral para Itália e Grécia na Recordati Rare Diseases, antes de retornar à Kyowa Kirin para assumir o cargo de Gerente Regional para Itália e reunião Liderar a nefrologia de forma a continuar a apoiar o desenvolvimento da franquia de nefrologia no sul da Europa, garantindo a coordenação entre os vários países do grupo.

“Dados todos estes anos, estou muito feliz com o apoio que a Kiwa Kirin me deu e grato pela confiança adicional dada para representar a filial espanhola, italiana e portuguesa. Continuaremos trabalhando em nosso compromisso com os pacientes e na inovação para desenvolver novos tratamentos para doenças com necessidades não atendidas”, diz Coscia.

Norberto Villarasa foi nomeado vice-presidente sênior de estratégia da KKI na Kyowa Kirin, juntando-se à equipe internacional. Norberto ocupará esta posição em um momento importante da estratégia de crescimento global da empresa na área de doenças raras e em preparação para futuros lançamentos de produtos inovadores.

Norberto Villarasa licenciou-se em Economia pela Universidade de Granada, focando a sua formação empresarial com um MBA da IE Business School (2002), e em 2012, com uma formação de liderança internacional no INSEAD (França).

Norberto iniciou a sua carreira na empresa farmacêutica Grünenthal, onde ocupou, entre outros, o cargo de Diretor de Acesso ao Mercado para Espanha, tendo posteriormente ocupado cargos estratégicos a nível internacional, como Diretor Geral em Portugal, que geriu durante quatro anos, e Vice-Presidente de Atendimento Ambulatorial na Europa e Austrália na sede da empresa na Alemanha.

Antes de ingressar na Kyowa Kirin como Gerente Geral para o Sul da Europa, Norberto Villarrasa fez parte da equipe da Ipsen Pharma, onde foi chefe da unidade de oncologia da empresa e diretor de Acesso e Valor por dois anos.

“Tenho orgulho de fazer parte da equipe Kyowa Kirin, cujos pilares são inovação, integridade e trabalho em equipe, essenciais para entregar nossos tratamentos inovadores aos pacientes e suas famílias.” Villarassa diz.