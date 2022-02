Benefícios do café: O consumo moderado e contínuo melhora a atenção, o estado de alerta e o foco

CuidadoE Preparando-se E Concentração Quanto mais benefícios eles podem se beneficiar Consumidores comuns de caféDe acordo com os resultados do primeiro estudar conduzido em Interações entre diferentes áreas do cérebro em contato com Consumo moderado mas constante da bebida. A busca foi realizada por Faculdade de Medicina da Universidade do Minho (Portugal), promovidoInstituto de Informação Científica sobre Café (ISIC) Postado em Psiquiatria Molecular.

A pesquisa foi realizada em 2021 em uma amostra de bebedores e não bebedores de café usando fMRI (fMRI), destacado Papel útil da bebida Sobre a comunicação e funções entre diferentes regiões do cérebro, pois é capaz de influenciar a capacidade de identificar e processar informações no nível cognitivo, processo que é um método fundamental da inteligência.

A análise, que foi feita em três casos, com pessoas em repouso (sem cafeína), enquanto realizavam uma tarefa mental e imediatamente após beber um copo dessa bebida, mostrou conexões mais eficientes em algumas regiões do cérebro, melhor controle de movimentos, memória e capacidade de aprendizado Além de aumentar o estado de alerta e foco. Curiosamente, os mesmos efeitos também foram registrados em pessoas que não costumam beber, após uma xícara de café, embora por um período mais curto do que naqueles que o consomem diariamente.

“Nós somos o que comemos”, a famosa afirmação do filósofo alemão do século XIX Ludwig Feuerbach é confirmada por inúmeras evidências científicas que, nas últimas décadas, documentaram os efeitos positivos de várias substâncias – por exemplo, peixe azul, frutas secas, café e chá, tomate e bagas Na nossa saúde física e mental. No entanto, como Prof. Nono Suza da Universidade do Minho, “Esta é a primeira vez que o efeito do consumo regular de café nas redes cerebrais é estudado com este nível de detalhe”, o que ajuda a explicar, pelo menos em parte, os resultados dos estudos existentes sobre os seus efeitos nas foco, despertar, controle motor, criatividade, aprendizado e memória.

Da ciência vem, portanto, a afirmação de que o café deve ser considerado “Alimento para a Mente” O alimento para o cérebro é mais valioso e benéfico do que nunca em nossos hábitos alimentares. Certamente uma boa notícia para muitos apreciadores desta bebida de aroma inconfundível, cujo consumo no mundo ocupa o segundo lugar depois do consumo de água, que acompanha dois terços dos italianos todos os dias como aliado para se concentrar e acordar, de acordo com o que surgiu de a recente pesquisa “Italianos e café” realizada por umStraRicerche for Coffee Promotion Consortium, a partir de uma amostra de 1.000 entrevistados com idades entre 18 e 65 anos. Assim, quem toma café o faz por suas qualidades energizantes, essenciais ao acordar, ou nos momentos do dia que exigem maior concentração.

O consórcio, que reúne empresas que produzem e comercializam diferentes tipos de café, bem como fabricantes profissionais de máquinas e fornecedores de equipamentos, tem o compromisso de promover um programa educativo e informativo sobre café e cafeína e seus efeitos na saúde, baseado em: evidências publicadas sobre esta bebida, que se consumida moderadamente, mas em grandes quantidades Como de costume, pode trazer importantes benefícios para o corpo e a mente.