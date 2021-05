Menos de 50 assinaturas com imposto de 7%

Taxa fixa, Ela ama Números de IVA mãe Não atrai aposentados: EU dados Publicado pelo Ministério da Economia e Finanças em 27 de maio de 2021, destaca a “dupla face” da tributação alternativa.

Após as alterações feitas no Gráfico de taxa fixa Introduzido pela Lei Orçamentária de 2019, 707.000 titulares de números de IVA Eles desistiram do imposto de renda pessoal para ir para ele Taxa fixa de 15%, Que cai para 5% nos primeiros 5 anos.

O sucesso do imposto fixo para titulares de números de IVA anda de mãos dadas Fracassar nos aposentados fiscais alternativos. Alaa Taxa fixa de 7% Para aposentados estrangeiros que se mudam para o sul Menos de 50 se inscreveram, Com receita total de € 127.000.

Imposto fixo, números de IVA como este: 707.000 Novas entradas no esquema de taxa fixa

Eles estão no total 1.563.000 titulares de números de IVA Quem se juntou Gráfico de taxa fixa. Estes são os dados reportados pelo Ministério das Finanças com referência às declarações fiscais apresentadas em 2020, que evidenciam as implicações de se iniciar um projeto de flat tax.

O Lei Orçamentária 2019 Foi modificado, de uma perspectiva geral, i Requisitos Para ter acesso ao sistema de preços fixos, que abre a possibilidade de renúncia do imposto de renda pessoal em favor de impostos alternativos para O IVA equivale a receitas de até 65.000 euros, Sem distinção pelo Código ATECO, e os dois requisitos relativos às despesas dos funcionários e à compra de ativos depreciáveis ​​são cancelados.

para mim Liga, Então parte do primeiro Conte o governo Junto com Movimento 5 estrelas, Foi o primeiro imposto fixo. Mas qual é o impacto de afrouxar os requisitos para aderir ao sistema de preços fixos?

De acordo com os dados do Ministério da Economia em 27 de maio de 2021, 707.000 titulares de números de IVA aderiram No sistema tributário alternativo, o imposto fixo é igual a 15% e 5% para os primeiros cinco anos de atividade.

Imposto fixo para aposentados, imposto fixo de 7% flutua: apenas 50 realocados para o sul da Itália

O sucesso decisivo dos números fixos de imposto do IVA o acompanha Um buraco na água DellImposto de 7% para aposentados estrangeiros Que mudam suas casas para o sul.

O objectivo desta medida é motivar os reformados estrangeiros a mudarem-se para Bill Paisy, de acordo com o “modelo português”.

Sobre os rendimentos declarados, prevê-se a aplicação de um imposto fixo de 7%, desde que o titular do titular do pensão transfira a sua residência para um município das regiões da Sicília, Calábria, Sardenha, Basilicata, Abruzzo, Mulie e Puglia, que têm uma população de não mais de 20.000. .

No entanto, os dados divulgados pelo MEF para o ano fiscal de 2019 mostram isso O alvo não foi atingido: EU Menos de 50 Pessoas que aderiram Desconto fixo de 7%.

O total declarado das receitas de pensões estrangeiras é de 992.000 euros, enquanto as restantes receitas declaradas ascendem a 1,8 milhões de euros. EU ‘Imposto alternativo Recolhido igual a um total de 127.000 euros.