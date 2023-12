O próximo bônus de hipoteca e aluguel em 2024, quem tem direito e quanto

entre Novidade para 2024 Imagine a possibilidade de os empregadores reconhecerem um Recompensas Através do qual os funcionários são compensados ​​pelos custos incorridos para este Custos de aluguel ou hipoteca Desde o primeiro verso.

Como é chamado Bônus de aluguel ou hipoteca Insere-se no grupo mais geral dos chamados benefícios adicionais, ou seja, um instrumento de bem-estar através do qual uma série de bens e serviços são fornecidos ao empregado, além do salário normal.

Eles fazem parte Benefícios adicionaisPor exemplo, um carro ou alojamento de empresa, e desde há vários anos isso inclui também o pagamento das contas domésticas de electricidade, gás e água.

Neste sentido, a Lei Orçamental de 2024 intervém ampliando o rol de benefícios adicionais, incluindo também despesas com rendas e hipotecas (mas apenas em relação a… taxa de juro) e aumentando o limite de isenção.

Na verdade, uma das inovações mais importantes em 2024 reside precisamente no facto de o limite dentro do qual os benefícios adicionais não estão sujeitos a aumentos de impostos tanto para os trabalhadores com filhos como para os sem filhos, enquanto este ano a isenção diz respeito apenas aos trabalhadores em primeiro lugar.

Então vamos analisar Nova ação bônus Para rendas e hipotecas (muito útil dado o aumento significativo das taxas de juro registadas neste período recente) o que explica o que é o que requisitos eu também Limites de valor Quem teria o direito de fazê-lo?

Que bônus de hipoteca e aluguel chegará em 2024

O artigo 6.º da Lei Orçamental de 2024, que hoje será votada no Senado, estipula que limitado ao período de tributação de 2024, o empregador terá a possibilidade de indemnizar o trabalhador não só pelos custos incorridos com o fornecimento de luz, gás ou água, mas também para Custos de alugar uma primeira casa E para os solitários Juros de hipoteca Relativo à residência principal.

Portanto, para quem mora em aluguel, a restituição é calculada com base no valor do aluguel mensal; Porém, no caso do crédito habitação, não é a totalidade da prestação que pode ser paga, mas apenas a taxa de juro.

Eu tenho o direito de fazer isso todos os empregadosmas apenas se a empresa quiser: na verdade, é uma boa ideia lembrar que Cabe ao empregador decidir Ainda não se sabe se deve-se aproveitar a possibilidade oferecida pelo governo de dar aos funcionários um bônus inteiramente dentro de um determinado valor. Livre de impostos.

Bônus hipotecário, aluguel e limites de renda em 2024

Normalmente, no que diz respeito aos benefícios adicionais, o limite de isenção fiscal é fixado em 258,23 euros. No entanto, o governo tem-se concentrado durante anos nesta ferramenta para incentivar as empresas a apoiar os rendimentos dos seus trabalhadores num período em que a inflação elevada levou a… Um claro declínio no valor da moeda Dos salários.

Neste sentido, depois de a isenção fiscal sobre benefícios adicionais ter sido atribuída apenas aos trabalhadores com filhos em 2023, em 2024 regressamos a um sistema mais geral com Novos limites É igual a:

1000 euros Para todos os funcionários;

Para todos os funcionários; 2.000 euros Para quem tem filhos a cargo, o seu rendimento é, portanto, até 2.840,51 euros no caso dos menores de 24 anos, e 4.000 euros para os maiores de 24 anos.



.



Isto aplica-se a todos os benefícios adicionais (listados aqui), com o acréscimo de um bónus nas contas de luz, gás, água e – absolutamente novidade para 2024 – despesas incorridas com rendas ou juros hipotecários. No entanto, isso não foi confirmado Para 2024 (pelo menos por agora) os bónus de gasolina oferecidos pelos empregadores, para os quais um Limite de 200 euros por anoentão há tempo Até 12 de janeiro de 2024 Para trocar.

Bônus de hipoteca e aluguel, o que o trabalhador deve fazer

Como esperado, é o empregador quem tem a palavra final sobre se o empregado pode receber A PagamentoLivre de impostos 1000 ou 2.000 euros (limite anual), despesas incorridas com aluguel da primeira casa ou juros hipotecários da casa principal.

Mas isto não significa que o trabalhador não tenha de fazer nada: entretanto, como consta do artigo 6.º da Lei Orçamental de 2024, continua a ser dever do trabalhador declarar ao empregador que tem direito a um aumento de bónus de até 2.000 euros. Refere-se ao código tributário para crianças.

Aliás, mas neste sentido teremos que aguardar a circular do INPS com todos os esclarecimentos necessários, será obrigatória Envio de documentos O que justifica a prestação do pagamento, sem prejuízo da possibilidade de autodeclaração.