Nova estabilidade política em Portugal após eleições políticas

Luís Ferro

Este ano, Democracia do Futuro inicia uma jornada de reflexão sobre os estados membros de médio e pequeno porte da União Europeia, que são frequentemente ignorados pela opinião pública na Alemanha, França, Itália e Espanha. Começamos por analisar o caso de Portugal que, após a recuperação radical imposta pela Troika no início dos anos 2000, goza agora de uma nova estabilidade política. Agradecemos ao economista Luis Ferro, especialista em direito audiovisual e comunicação empresarial, e ex-assessor pessoal do Ministro dos Negócios Estrangeiros responsável pelo sector da comunicação social em Portugal, por esta valiosa análise do resultado das eleições políticas realizadas no final de Janeiro. .

___________________________________

Para melhor compreender os resultados das eleições legislativas que tiveram lugar em Portugal no dia 30 de janeiro de 2022, é oportuno recuar a 2015.

Nas eleições legislativas desse ano, embora a coligação de centro-direita que governava Portugal desde 2011, formada pelo Partido Social Democrata (PSD) e pelo Centro Social Democrata (CDS), tenha recebido o maior número de votos, não conseguiu formar uma Depois de não ter conseguido obter 116 deputados, o que constituía o mínimo necessário para obter a maioria absoluta no parlamento português, a Assembleia da República (AR), composta por 230 deputados.

Em contrapartida, os deputados eleitos pelo Partido Socialista (PS) e pelos partidos de esquerda, nomeadamente o Partido Comunista Português (PCP) e o Bloco de Esquerda, ou Bloco de Esquerda (BE), formaram em conjunto uma maioria absoluta. Neste contexto, o Partido Socialista, pela primeira vez desde a restauração da democracia em Portugal (1974), promoveu acordos legislativos separados com o Partido Comunista Português e o Partido Socialista, que decidiram apoiar um governo minoritário do Partido Socialista sem participar nele, ao mesmo tempo que se compromete a cancelar as medidas de recuperação mais duras adoptadas pelo Partido Socialista. O antigo centro-direita, especialmente entre 2011 e 2014, em cumprimento dos pedidos da “Troika” (Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e União Europeia ). Este acordo entre os partidos de esquerda teve sucesso ao longo da legislatura 2015-2019 sob a liderança do líder socialista português. António Luís Santos da Costaque se tornou secretário do partido em setembro de 2014, e presidente da Câmara de Lisboa durante oito anos, de 2007 a 2015, altura em que se tornou presidente da república. Aníbal António Cavaco SilvaPortanto, ele foi forçado a atribuir a tarefa de liderar as rédeas do governo. Cargo que ocupa continuamente desde então como Primeiro-Ministro de Portugal e também como Presidente do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2021.

Nas eleições legislativas de 2019, o Partido Socialista foi o partido mais votado (108 deputados), apesar de sempre ter faltado a maioria absoluta. Nesta ocasião, os socialistas portugueses decidiram formar governo sem acordos escritos com os partidos da sua esquerda, como fizeram em 2015, acreditando que negociariam com os partidos, caso a caso, o seu necessário apoio parlamentar ao governo, especialmente em caso de aprovação dos chamados Orçamentos de Estado (OE) ou Lei do Orçamento do Estado.

Estes orçamentos foram efectivamente aprovados em 2020 e 2021, graças à abstenção do CPC e do Bloco de Esquerda (BE) na votação do OE20 e apenas ao CPC e outros partidos menores que votaram no OE21.

Mas as coisas complicaram-se durante a discussão da Lei Orçamental de 2022 (OE22), que acabou por ser rejeitada pelo Parlamento devido à aproximação objectiva de algumas forças parlamentares de esquerda com forças de direita. O endurecimento da posição do Partido Comunista, contra o qual votou quando a sua abstenção foi suficiente para aprovar a lei orçamental do OE22, pode estar ligado aos péssimos resultados obtidos pelo partido nas eleições autárquicas de Setembro de 2021. Nessa ocasião, o Partido Comunista O Partido conheceu uma contracção significativa – sobretudo a favor do Partido Socialista e da sua base de apoio a nível municipal, que, juntamente com os sindicatos, foi um dos dois principais pilares da sua influência na sociedade. Face à rejeição da lei orçamental de 2022 apresentada pelo governo socialista, o Presidente da República (PR), Marcelo Rebelo de SouzaDecidiu, no uso dos seus poderes constitucionais, dissolver a Assembleia da República e marcar eleições legislativas para 30 de janeiro de 2022, argumentando que a situação política em Portugal tinha chegado a um beco sem saída e, portanto, necessitava de uma explicação.

Resultados das eleições legislativas portuguesas de 30 de janeiro de 2022

As eleições de renovação parlamentar de 30 de janeiro de 2022, em que as abstenções foram as mais baixas desde as eleições legislativas de 2011, clarificaram de facto a situação política: por um lado, o Partido Socialista de António Costa, em regime minoritário desde 2015, obteve bons resultados . Uma vitória retumbante que lhe deu maioria absoluta no Parlamento durante os quatro anos seguintes.

Além disso, vale a pena notar que também houve esclarecimentos dentro de grupos à direita do espectro político. Com efeito, as eleições legislativas ocorridas em janeiro de 2022 concretizaram, em termos eleitorais, o processo de reestruturação do Partido da Direita Portuguesa, que estava em curso pelo menos desde as eleições legislativas de 2019..

O centro-direita e a direita de Portugal têm sido tradicionalmente representados pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Democrata Cristão, que acolheu os defensores da economia de mercado, os Democratas-Cristãos, os conservadores, os liberais e até os nostálgicos do regime totalitário que precedeu a Revolução dos Cravos. de 25 de abril de 1974.

Mas nas eleições de 2019, estas duas últimas tendências tornaram-se independentes em termos partidários. Pela primeira vez, um representante do recém-criado partido nacionalista, antidemocrático e xenófobo, Chiga, bem como um representante do partido ideologicamente liberal, Iniciativa Liberal (IL), foram eleitos para o Parlamento.

As eleições de 2022 reforçaram a representação parlamentar dos dois partidos acima mencionados: o Partido Shiga, de extrema direita. André Ventura Com pouco menos de 7,3 por cento dos votos, o número de deputados subiu para doze, enquanto a Iniciativa Liberal di João Cutrim de Figueiredo Com pouco menos de 4,9 por cento, ele ganhou oito.

Estas duas novas formações alcançaram bons resultados, ultrapassando partidos à esquerda do Partido Socialista, como o Partido Comunista Português (PCP), que lideram. Gerônimo de Souzaque se identificou com o Partido Verde no seio da Coligação Democrática Unitária (CDU) elegeu apenas seis deputados enquanto o Bloco de Esquerda (BE) foi eleito a partir de Catarina Martinez E Pedro Felipe Soares Apenas cinco.

Quanto ao Centro Social Democrata (CDS) do demitido Francisco Rodríguez dos SantosUma formação que sempre teve representação parlamentar desde 1974 (e ainda tem representação parlamentar ao nível do Parlamento Europeu), e cuja percentagem caiu para 1,6 por cento, pela primeira vez não conseguiu eleger nenhum deputado, colocando a própria existência do partido em risco. pergunta. Está em risco ou, pelo menos, exige a sua clara redefinição ideológica como um partido conservador, de inspiração democrata-cristã e pró-europeu. O futuro dirá se ainda há espaço para tal formação em Portugal.

Mas o resultado mais importante das eleições de Janeiro de 2022 foi sem dúvida a vitória do Partido Socialista, que conquistou 117 assentos com 41,5% dos votos, ou seja, apenas uma maioria absoluta, o que foi completamente inesperado e surpreendente nas vésperas da votação. quando as pesquisas pré-eleitorais apontavam ou para uma vitória estreita dos socialistas, ou mesmo, em alguns casos, para uma espécie de empate técnico que não descartava a possibilidade do Partido Social Democrata (PSD), principal formação do centro -certo, conquistando os sociais-democratas. Ele mesmo como o vencedor da eleição. Mesmo em vésperas da votação, não faltaram sondagens de opinião que apontavam semelhanças com o que aconteceu nas eleições autárquicas realizadas há apenas seis meses, em Setembro de 2021, nas quais o Partido Social Democrata, que lidera uma coligação de centro-direita, capturou inesperadamente a municipalidade. Lisboa, e transferiu-o para os socialistas do Partido Socialista.

Mas contrariamente a estas expectativas, este cenário não se repetiu nas eleições legislativas do final de janeiro de 2022, pelo contrário. Diretoria de Segurança Pública de Roy Rio Também caiu para pouco mais de 27,8% dos votos, conquistando 73 assentos, ou 46 a menos que os socialistas.

Existem quatro razões básicas pelas quais os socialistas obtiveram a maioria absoluta, na nossa opinião:

1. Os eleitores de esquerda queriam punir os comunistas do PCC e do bloco de esquerda do BE por rejeitarem a manobra que contém a lei do Orçamento do Estado do OE22, e puni-los transferindo os seus votos para o Partido Socialista;

2. Além disso, a forma como o governo socialista tem lidado com a pandemia e a situação resultante da economia portuguesa (crescimento do PIB de 4,8 por cento em 2021, inflação abaixo da média europeia e taxa de desemprego oficial de cerca de 6,6 por cento) tem sido. .. No geral, os eleitores portugueses consideraram estes resultados relativamente aceitáveis;

3. Por outro lado, a consciência de que o município de Lisboa se tinha perdido devido à excessiva confiança na reconfirmação do anterior concelho e à consequente desmobilização do eleitorado socialista, pelo contrário, favoreceu a mobilização e o fluxo desses mesmos eleitores às eleições legislativas;

4. Finalmente, uma parte do eleitorado português preferiu votar no PSOE, temendo que a possível vitória do seu principal rival, o PSOD, conduzisse a uma coligação de direita na qual Chiga participaria. parceiro. Ao longo da campanha eleitoral, as tentativas do PSD de se distanciar de Chiga não foram totalmente convincentes, também por causa do precedente aberto nas eleições regionais de 2020 na região autónoma dos Açores, durante as quais o PSD aceitou o apoio de Chiga para formar um governo regional. À custa do Partido Socialista, embora este último tenha sido o partido mais votado.

Por estas ou outras razões, é certo que o Partido Socialista tem agora todas as condições políticas para implementar o seu programa de governo nos próximos quatro anos. Os principais desafios são a recuperação da economia, o combate à desigualdade, a transição energética, o estímulo à digitalização do sistema de produção e gestão, a educação e formação profissional, e o combate à corrupção, tudo para além da redução orçamental. Impotência. Para concluir, só posso esperar que o novo governo socialista de António Costa, que continua no caminho destes sete anos à frente de Portugal, seja capaz de explorar a estabilidade política interna restaurada para avançar em todas estas frentes, neste momento momento. De grande instabilidade e incerteza a nível europeu e global.

Acredito que Portugal poderá contribuir com espírito prático, mas também com ambição, para relançar o processo de construção política da Europa, e dar o seu próprio contributo para garantir:

1. Uma agenda progressista que apoie os valores europeus e o Estado de direito e impulsione a recuperação económica e a transição verde e digital;

2. Apoio claro ao multilateralismo e ao sistema das Nações Unidas, em particular ao Secretário-Geral da ONU, António Guterres, e à agenda de reformas prosseguida pela sua liderança;

3. Reforçar as diversas relações bilaterais, enfatizando o papel de Portugal na ligação entre a Europa, o Atlântico Norte e o resto do mundo, incentivando em particular a aproximação com os países de língua portuguesa em África, na América Latina e na Ásia e intensificando as relações com os países vizinhos a sul. Europa, Norte de África e África Subsariana;

4. Preparar um sistema de defesa nacional capaz de enfrentar os desafios da década 2020-2030.