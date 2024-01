Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 12 de janeiro de 2024

As ações dos bancos continuam em destaque, aguardando os primeiros relatórios trimestrais dos gigantes financeiros americanos. Os preços do petróleo estão a recuperar

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e dos principais mercados financeiros europeus são registrados Os aumentos são da ordem de um ponto percentual Na última sessão da semana.

10h25 Ftsimibe Subiu 0,83%, para 30.499 pontos, enquanto subiu FTSE Itália todas as ações 0,82% recuperados. Sinal de mais também para Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,74%) e… Índice FTSE Itália Star (+0,99%).

o Bitcoin Tem um preço de pouco mais de 45.500 dólares (pouco mais de 41.500 euros).

o Spread de títulos Btp Estreitou abaixo de 160 pontos, com o rendimento do BTP de 10 anos caindo para 3,75%.

para'euro Ultrapassou US$ 1.095.

Ações do setor bancário continuam em destaqueAguardando os primeiros relatórios trimestrais dos gigantes financeiros americanos.

Tendência positiva para Banco BBR (+1,48% para 3.152€).

As ações do setor petrolífero estão a recuperarIsto depois de o preço do petróleo bruto em Nova Iorque (o contrato expira em Fevereiro de 2024) ter atingido os 74 dólares por barril.

Onde você está? Registando uma subida de 1,32% para 15.008 euros.

Também é bom Saipem (+1,63%).

Os destaques do MidCap estão aumentando Grupo Savelo (+7,22% para 0,965€). A empresa e a Hugo Boss anunciaram a renovação antecipada do contrato de licenciamento de óculos das coleções HUGO e BOSS até dezembro de 2030.

Na parte ESTRELA, concentre-se em Serviços na Itália (+16,8% para 1,91€). A Cometa anunciou que aumentou o preço de oferta de 1,65 euros para 1,92 euros, ou seja, 0,27 euros (+16,4%) por ação oferecida. O novo preço inclui um prémio igual a 17,4% face à cotação oficial da ação registada em 11 de janeiro de 2024 (1,635€).