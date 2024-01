Jindong Zhang está pronto para retomar Suning: quais são as mudanças no Inter e o plano com Oaktree | Primabagina

A notícia vem diretamente da China, especificamente do portal YicaigglobalCom o fundador da mesma empresa, a holding proprietária do clube nerazzurri, que está prestes a regressar para assumir o cargo de número no pacote de ações, depois de uma profunda crise económica que levou à sua demissão há cerca de dois anos e meio. atrás. Anos atrás.

o objetivo – Isto está de acordo com relatórios publicados na imprensa empresarial asiática. O objetivo do pai de Steven é fazer com que a empresa volte a ter lucro em 2024. Ao longo do último ano, que acaba de passar, registou-se uma forte diminuição do prejuízo líquido da empresa, mas a estratégia da Jindong inclui um forte realinhamento a nível organizacional, permitindo simplificar as funções dos vários colaboradores da empresa.

Inter – O Inter terá alguma coisa a ver com essa nova e velha aventura do pai de Stephen Zhang? Na verdade, se Jindong Zhang se tornasse presidente da Suning novamente, nada mudariajá que há anos é seu filho Stephen quem cuida de todo o clube nerazzurri como jogador número um do Viale della Liberazione.

Carvalho – Entretanto, Maio aproxima-se e, para os nerazzurri, aproxima-se o momento em que a Suning terá de reembolsar um empréstimo de 275 milhões de euros (mais juros) concedido há três anos ao Fundo Oaktree. Rumores se espalham dia após dia sobre o destino do clube milanês. Mas um documento exclusivo, recebido pelos colegas do Panorama, confirma que a Suning se protegeu: caso não pague o valor arrecadado com o empréstimo, na verdade, será a Oaktree quem terá que compensar o Inter com uma quantia, talvez entre 150 e 300 milhões de euros.

as razões – Vamos tentar explicar. O documento de 30 páginas, que pode ser baixado diretamente da Câmara de Comércio de Hong Kong, apresenta novas perspectivas para o Inter. Este documento é uma prova de hipoteca de todas as ações da Great Horizon Sarl (Líder das empresas-mãe do Inter no Luxemburgo) adjudicado pela Suning à Oaktree pelo empréstimo concedido de 275 milhões de euros. Mas há um detalhe que deve ser sublinhado: o fundo obteve penhor não só de ações da Great Horizon, mas também de ações de outras empresas-mãe no Luxemburgo. (ou seja, Grand Sunshine sarl e Grand Tower sarl), bem como 99,60% das ações do Inter. Mas não terminou aqui. Na verdade, neste ato, Está bem estabelecido que a apreensão dos bens penhorados pelo credor deve ser precedida de uma estimativa do “valor justo de mercado” dos bens acima mencionados, e que posteriormente, se o seu valor for superior ao montante do crédito reivindicado pela Oaktree, o este último terá que reembolsar à Suning a parcela excedente do Saldo. Em essência, se a execução for alcançada devido ao não reembolso do empréstimo no prazo acordado, Zhang ainda está tranquilo pelo fato de que a perda do Inter ocorrerá pelo valor justo de mercado. Que este clube receberá no momento da aquisição pelo credor.

últimas notícias – De palavras exclusivamente para panoramada advogada Michele La Francesca, foi extraída uma última notícia: “No documento, aliás, lemos que na prática A Oaktree, por meio de seu administrador, poderá fazer com que o Clube Nerazzurri seja imediata e diretamente executado por outra parte. Neste caso, ficará claro que foi quem acertou previamente com a Oaktree os termos económicos da aquisição do Inter. Neste caso, além de o Fundo dos EUA pagar o montante correspondente do crédito reclamado à Suning (os agora famosos 380 milhões de euros) A nova pessoa também terá que reembolsar o excedente acima mencionado a Zhang porque os procedimentos de dotações não mudarão (Que, como referimos, em qualquer caso prevê a apreciação prévia dos bens penhorados) mas apenas quem inicia a execução.”