Mercados de ações hoje, 11 de janeiro. A inflação nos EUA está acima das expectativas e os mercados bolsistas estão a abrandar. Bitcoin está em seus níveis mais altos desde dezembro de 2021

Os mercados de ações da UE estão incertos

Os mercados bolsistas europeus permanecem incertos após o início de Wall Street e com a aceleração da inflação nos EUA. O índice Stoxx 600 subiu 0,1%. Positivo em Paris (+0,1%), em queda em Milão (-0,3%), Frankfurt (-0,1%) e Madrid (-0,06%) enquanto a queda se acentua em Londres (-0,5%). As taxas de tabela são influenciadas pelos bancos (-1%) e pelas seguradoras (-0,1%), enquanto olhamos para as receitas acompanhando a tendência das taxas de juros. Os sectores farmacêutico (-0,3%) e serviços públicos (-0,2%) também diminuíram, com o preço do gás a cair 0,7% para 30,7 euros por megawatt hora. A energia movimentou pouco (-0,1%), com o petróleo em alta. O WTI subiu 2,1% para 72,9 dólares por barril e o Brent subiu para 78,3 dólares (+1,9%). Os preços dos bens de luxo também caíram (-0,4%), uma vez que os analistas esperam que 2024 seja fraco. O setor automóvel registou uma sessão positiva (+0,5%). O setor de tecnologia está em alta (+0,7%).

Os rendimentos dos títulos do governo caem novamente. O spread entre as obrigações BTP e as obrigações alemãs é de 157 pontos, com a taxa de juro italiana a 10 anos a cair cinco pontos base para 3,79%. As ações alemãs também caíram 3 pontos base, para 2,21%. A Espanha também diminuiu para 3,12% e a Grécia para 3,26%. Na arena Avari, a Iveco continua avançando (+6,7%), com a promoção dos analistas. Cucinelli (+2,5%), Pirelli (+2,3%), Leonardo (+2%) e Ferrari (+1,4%) também estão concorrendo. Destacam-se Amplifon (+0,9%) e Campari (+0,7%). No final da lista está o MPS (-3,5%). Saipem (-2,6%) e A2a (-2,3%) também tiveram um desempenho fraco.