Novo Dacia Duster 2024: preço na Itália

Preços e versões

A gama italiana está disponível em 4 versões, 3 motores, 2 tipos de tração e 2 transmissões, no total 12 combinações possíveis. Especificamente, a gama Duster está dividida em quatro níveis de acabamento: necessário, expressar, Máximo E uma viagem (Os dois últimos são oferecidos pelo mesmo preço.) Estão disponíveis três motores: dois híbridos e um GPL. Terceira geração do Duster estreia com motor turbo a gasolina TCe 130 com sistema Mild Hybrid Híbrido moderado de 48 volts E uma caixa manual de seis velocidades. Esta versão está disponível com tração dianteira e integral. Em vez disso, o Gasolina bicombustível e GLP (Eco-G), que utiliza motor turbo de três cilindros. Por fim, o motor Hybrid 140 completo aliado a uma caixa automática com embreagem sem embreagem, motor que estreou no Jogger no início de 2023, completa a linha.