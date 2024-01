Honda Série 0: primeira em 2026

Começando do nada – salão E Eixo espacial São os nomes dos dois primeiros carros-conceito apresentados na CES 2024, que anuncia a chegada de… Honda série 0uma nova gama de carros elétricos que a marca japonesa vai lançar a partir de 2026. O nome refere-se ao desejo da Honda de retornar às origens e criar carros elétricos completamente novos. O zero também representa a determinação da empresa japonesa em alcançar zero impacto ambiental durante o ciclo de vida do veículo e atingir zero acidentes rodoviários fatais relacionados com os seus carros e motos. Em seu projeto Novos carros elétricos A Honda irá primar pela compacidade, leveza e inteligência, e será construída sobre uma arquitetura personalizada que segue cinco valores fundamentais: design artístico, condução autónoma, tecnologias conectadas, prazer de condução e grande eficiência. Modelos de 0 série Eles oferecerão carregamento rápido que permite carregar de 15 a 80% em 10 a 15 minutos.

> Nas fotos acima o Honda 0 Saloon Concept, abaixo do Space Hub.

Duas filosofias – o salão É o modelo top da gama Honda série 0 O que levará ao primeiro Modelo de corda Esperado dentro de dois anos. Tem uma altura baixa e um estilo desportivo, com mais espaço interior do que se imagina visto do exterior. O painel de instrumentos possui interface homem-máquina que permite operações simples e intuitivas. A construção incorpora materiais sustentáveis ​​por dentro e por fora. lá Eixo espacial, para o qual o modelo da futura série não foi confirmado, foi pensado para melhorar o dia a dia das pessoas, graças ao seu amplo espaço interior e grande visibilidade. O conceito oferece um espaço flexível que pode se adaptar ao que os usuários desejam.

Logotipo de eletricidade – O logotipo que vemos nos modelos mais recentes da Honda remonta a mais de 40 anos, especificamente a 1981. Para a nova geração de seus carros elétricos, a Honda decidiu… Renove seu logotipo Com o objetivo de “expressar a determinação de continuar a transformação e a capacidade de ir além das origens, perseguir novos desafios e avançar continuamente”. Como mãos estendidas, o novo logotipo representa o compromisso da empresa em aumentar a mobilidade e atender às necessidades dos veículos elétricos. Inserindo formulários no escopo Honda série 0 Começará em 2026, começando na América do Norte e depois passando para o Japão, Ásia, Europa, África, Oriente Médio e América do Sul.