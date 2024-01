Mercados de ações hoje, 10 de janeiro. Mercados cautelosos, febre do Bitcoin, perfil da SEC X hackeado: ETF ainda não aprovado

Milão inseguro (-0,1%) com a Europa, à espera do Fed

As bolsas de valores no Velho Continente estão próximas do par, num clima de incerteza que aguarda os dados de amanhã e sexta-feira sobre a inflação nos Estados Unidos e na China, que podem influenciar as opções dos bancos centrais, a começar pela Reserva Federal dos EUA. Neste clima, Londres aproxima-se do meio-dia com uma descida de 0,3%, com Amesterdão e Madrid a caírem 0,2%. Os preços de Milão e Paris diminuíram a uma taxa marginal de 0,1%, enquanto os preços de Frankfurt permaneceram estáveis.

O gás no mercado de Amesterdão, ponto de referência para a Europa, está sempre algumas frações acima dos 30 euros por MWh. O spread manteve-se calmo em torno de 164 pontos base na abertura. Na Piazza Affari, Campari continua fraco, com queda de 5% após executar um aumento de capital (acelerando a colocação com uma tranche de títulos conversíveis) para financiar a aquisição de Courvasier. O TEM está fraco (-2% para €0,28), enquanto a Iveco subiu 2,4%. A Fineco perdeu parte do impulso inicial nos dados de coleta de dezembro, mas ainda subiu 1,8%.