Energia elétrica e mercado protegido: 4,5 milhões de notas deram início ao leilão

Ouça a versão em áudio do artigo

Chegou o grande dia de leiloar metade dos restantes clientes de eletricidade no sistema de proteção reforçada. A competição é hoje conduzida pelo comprador individual: há cerca de 4,5 milhões de clientes em jogo, cerca de metade dos 10 milhões restantes sob proteção. A outra metade são os chamados clientes vulneráveis, cujo destino (com base no Decreto sobre Energia) deveria ter sido determinado por uma decisão da Autoridade Energética (ARERA) a ser emitida no início de Fevereiro; No entanto, no final de 2023, Arrera avançou, pedindo tempo até ao final de 2024, talvez questionando se os leilões são a forma mais adequada de gerir a transição para o mercado para um segmento tão sensível de clientes.

Entretanto, os 20 operadores admitidos ao concurso de hoje estão em fase de arranque: nem todos revelaram a estratégia comercial e apenas alguns traçaram metas no plano industrial. Utilities como A2A e Hera aspiram atingir o máximo permitido pelos limites antitruste, ou seja, aproximadamente 1,4 milhão de clientes adicionais cada (os critérios estipulam uma regra mínima de 100 mil clientes em 30 de junho de 2023, e um máximo de 7 lotes de 26 que pode ser premiado e até 5 vezes a base inicial de clientes). Iren almeja 500.000 novos clientes. O Grupo Plenitude Eni continua a manter os seus cartões cobertos, enquanto a participação da Enel e da Acea, que em conjunto detêm a maior parte dos 4,5 milhões de clientes de segurança, é tida como certa para tentar defender ao máximo as suas ações. empresa. mercado.

A concorrência será muito acirrada: este grupo de utilizadores é muito atractivo, até porque são excelentes pagadores, já que as taxas de insolvência são em média inferiores a 2%. E mais uma vez: poderá ser apresentada apenas uma oferta, sem acréscimos, e o único critério de seleção será o desconto na taxa fixa de marketing, ou seja, a margem de lucro que a operadora recebe pela prestação do serviço.

Este mecanismo poderá representar uma faca de dois gumes: por um lado, resultará numa fatura menos dispendiosa para os clientes durante 33 meses, que é o período de proteção gradual. Por outro lado, isto poderia levar as pequenas empresas de telecomunicações a tentar um golpe para conseguir um salto de escala e talvez duplicar a base de clientes; O risco é que eles não estejam preparados para lidar com a complexidade da administração e cobrança de TI e não sejam capazes de garantir o serviço. Ou descontos excessivos podem tornar a operação financeiramente insustentável.

Em qualquer caso, o resultado do leilão de hoje não será conhecido hoje. A atribuição temporária será feita amanhã; O comprador individual não anunciará o resultado, mas informará os participantes individuais sobre os lotes adjudicados. A missão final será no dia 6 de fevereiro. Mas tudo pode ser adiado por recursos e disputas. Isto porque o processo de transição de uma maior protecção para um mercado livre de electricidade ocorre num contexto de grande incerteza: como mencionado anteriormente, Arrera levantou vários aspectos importantes no final do ano.