Portugal e Espanha estão a ser relançados

Espanha e Portugal Colocam uma forte ênfase na ruptura definitiva com a lógica da rigidez e da austeridade como força motriz da recuperação económica. Os dois estados ibéricos constituem de facto o primeiro embrião de um eixo anti-rigidez capaz de coordenar políticas e ações concretas na esfera económica para criar um modelo de descontinuidade. Os dois primeiros-ministros, ambos socialistas, Pedro Sanchez e Antonio isso custaDeste ponto de vista, é um confronto contínuo, e os seus resultados reflectem-se nas declarações hesitantes, nas manobras políticas sobrepostas e no compromisso nas cimeiras da União Europeia de parar as manobras da União Europeia. Falcões Mais diligente.

Não é por acaso, por exemplo, que Madrid e Lisboa apresentaram simultaneamente os seus planos para o fundo de recuperação nos últimos meses, e receberam o apoio necessário. A luz verde da Comissão Europeia no mesmo dia, Em 16 de junho. Com uma forte ênfase no ambiente, nas despesas sociais e nos cuidados de saúde, os governos de Espanha e Portugal irão gerir enormes recursos: Madrid tem direito a pelo menos 69,5 mil milhões de euros em ajuda não reembolsável e Lisboa gastará cerca de 16,5 mil milhões de euros. Espanha perdeu 10,8% do seu PIB em 2020 e Portugal perdeu mais de 7,5%. As expectativas de recuperação antes de dar luz verde aos programas indicam um crescimento de 6% e cerca de 4%, respetivamente, para o ano em curso, o que é um sinal do início da fase de recuperação abrangente.

Desafios de Costa e Sanchez

O desafio para os governos de Sánchez e Costa é combinar uma recuperação económica abrangente com um desenvolvimento mais inclusivo e sistémico, capaz de permitir o regresso do desemprego e da desigualdade. Sanchez anunciou um aumento Salário mínimo Actualmente vale 950 euros por mês (a aumentar gradualmente para 1.027 euros) e, embora não esteja disposto a ceder à pressão da esquerda radical do Podemos, decidiu fortalecer o poder económico da classe média e facilitar o acesso a níveis decentes de salários. Para os jovens trabalhadores, é uma força motriz do crescimento e um factor de defesa contra os problemas da inflação. Contudo, nas margens do Tejo, Costa quer implementar um pacote de quarenta e oito medidas sociais diferentes à luz da lei orçamental que, Relatórios Tempos Financeiros, Do aumento dos benefícios de maternidade ao reforço das medidas anti-desemprego. Além disso, há uma discussão em curso em ambos os países sobre planos de construção pública que pode ser ligada a uma discussão sobre transformação ambiental semelhante à que está em curso em Itália com o Superbonus.

Estas medidas de crescimento não terão por si só o poder de resolver a grave crise económica no primeiro ano da Covid sem o apoio necessário do plano de paralisação keynesiano. Sánchez Ele explicou isso estruturando A Plano de recuperacao Concentrou-se em investimentos feitos por grandes empresas apoiadas pelo governo, desde a construção de uma rede de docas de carga rodoviária para incentivar os veículos eléctricos até à transformação digital generalizada no país. No entanto, o Portugal de Costa pretende tornar-se protagonistaInovação tecnológica na Europa. Quase 900 milhões de euros serão atribuídos à construção de um ecossistema inovador na capital: incluindo 75 milhões de euros Terá como objetivo atrair talentos através do novo centro da Escola Internacional de Lisboa e até 800 no desenvolvimento de um centro tecnológico composto por incubadoras e centros de investigação funcionais para incentivar a inovação e a criação de start-ups.

O papel decisivo do Sul da Europa

É um passo que visa reforçar, em particular, o papel estratégico que Lisboa pode desempenhar no quadro das comunicações transatlânticas mediadas por cabos submarinos: “Os mares de Portugal ligaram a Europa ao mundo uma vez na história – disse o Ministro da Economia e Relações Exteriores.Transformação Digital Pedro Siza Vieira no início de junho – No atual paradigma digital, a nossa posição ainda importa. Afinal, salienta blitz diária, “Da costa de Sines, cidade que foi berço de Vasco da Gama, começa a fibra óptica do cabo submarino ElleLink que chega a Fortaleza no Brasil”, o que é essencial para garantir um maior controlo dos países europeus sobre o tráfego global da Internet, e para garantir a segurança das comunicações.

Espanha e Portugal estão a pensar sistemicamente no sul da Europa com base em políticas expansionistas, anti-austeridade e anti-interrupção. Esta lógica só pode ser estendida à possibilidade de um estado como…Itália, Beneficiará da criação de um bloco latino-mediterrânico no seio da União Europeia, de carácter formal e já não restrito apenas a emergências. Grécia, Chipre, Croácia e, sobretudo, França, são os interlocutores que defenderão este projecto que pode ser abraçado pela posição comum ibérica, que se torna cada vez mais essencial numa fase em que a ofensiva de austeridade se prepara novamente no Norte da Europa . A economia, a geopolítica e as questões sociais unem-se, na verdade, neste jogo sistémico: ao criar um eixo a partir da díade Madrid-Lisboa, o processo de mudança na Europa pode começar.