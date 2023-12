Lancia Yspilon 2024: SALA por dentro

Ele revela, um pouco de cada vez – Uma peça de cada vez, o contorno do puzzle define as formas e o conteúdo da nova peça Lancia Ypsilon Eles começam a adquirir uma aparência mais definida. Após as primeiras imagens, foram criadas imagens oficiais da mesa de centro da versão elétrica em edição limitada em colaboração com a casa de móveis Cassina (aqui Notícias) e a Frente “Copa” (aqui Notícias) e o inesperado e muito falado “batismo” do carro nas águas do Canal de Montpellier, a dois passos da sede da Peugeot em Sochaux (aqui Notícias), e aqui A nova ideia.

Estreia dentro da estreia – Um dispositivo circular que, como sugere Torino em nota oficial, é o coração do sistema multimídia da empresa Lancia Ypsilon 2024. O sucessor do modelo hoje à venda será apresentado no dia 14 de fevereiro e deverá chegar às concessionárias no início do verão, mas já existem algumas informações sobre seus serviços a bordo. “O novo Ypsilon – explica o número um da marca, Luca Napolitano – será o primeiro Lancia equipado comSala de informação e entretenimento“. Abreviatura de “Sound Air Light Augmentation”, palavra que se lê em italiano e interpretada de acordo com o “espírito” da Lancia, refere-se aElegância e conforto Um dos melhores ambientes domésticos italianos, pode ser traduzido do inglês como “fortalecendo sons, luzes e ar”.

Você faz tudo com uma tecla (ou sua voz) -Mas o que isso significa concretamente? Significa algo novo Lancia YpsilonNa verdade, já se sabe há algum tempo que o novo pequeno automóvel de Torino irá apostar de forma mais decisiva nos valores tradicionais da marca, famosa não só pelos seus numerosos recordes tecnológicos e desportivos, mas também pela sua Classe e requinte do interior Dos modelos que se tornaram lendários como o Aurelia e o Appia na década de 1950 e o Flaminia na década seguinte, para citar apenas alguns dos mais famosos. Especificamente, o sistema multimédia SALA visa simplificar as viagens e a vida a bordo, permitindo ao condutor e aos passageiros activar numerosos comandos, desde o rádio à “clima” e à iluminação interior, premindo um botão ou através da voz.

Duas telas de alta resolução – Sistema multimídia sala Que aparecerá pela primeira vez em Lancia Ypsilon 2024 Os futuros modelos da marca que serão equipados, como explica a empresa, também oferecerão grandes possibilidades Costumização. O sistema dependerá Widgets Muito semelhantes aos que exibem informações mais contrastantes nas telas de nossos smartphones. Dos dois displays de alta definição que farão parte do equipamento de série, o ecrã principal permitirá gerir o rádio, o ‘clima’ e a iluminação ambiente.