França toma medidas para excluir empresas relacionadas a combustíveis fósseis dos fundos SRI – LiberoReporter

Num grande impulso para a promoção de práticas de investimento centradas no clima, o Ministro francês da Economia, Finanças e Recuperação disse: Bruno Lemirintroduziu uma série de alterações ao rótulo francês de investimento socialmente responsável SRI (Investissement Socialement Responsable) com o objetivo de excluir as empresas de combustíveis fósseis dos fundos que ostentam o rótulo.

Criada pelo Ministério da Economia e Finanças francês em 2016, a marca Sri representa “a primeira marca governamental em França que permite ao público em geral escolher instrumentos de poupança que integrem princípios ambientais, sociais e de governação na sua gestão”. Atualmente, 1.174 fundos com ativos no valor de 773 mil milhões de euros utilizam a marca, segundo o ministério francês.

As novas alterações visam aumentar a precisão e a preocupação ambiental do rótulo. O rótulo atualizado imporá normas rigorosas, tornando o impacto climático um princípio fundamental.

Relativamente à exclusão das empresas de combustíveis fósseis, o Ministro Le Maire explicou que “a elegibilidade dos fundos Excluirá empresas que exploram carvão ou hidrocarbonetos não convencionaisBem como aqueles que lançam novos projetos para explorar, explorar ou refinar hidrocarbonetos (petróleo ou gás).”

As normas renovadas também exigirão que as empresas incluídas em fundos da marca SRI desenvolvam um plano de transição em linha com o Acordo de Paris.

Esta revisão ocorre depois de o Ministério ter formado um comité em 2021 para melhorar as ambições e os padrões do rótulo SRI. O comitê foi criado devido à falta de “revisões significativas” nos padrões da marca desde 2016.

Segundo o Ministério, a norma atualizada de rotulagem do SRI será publicada no final de novembro e entrará em vigor em 1º de março de 2024.

O Ministro Le Maire enfatizou a necessidade de fornecer uma designação clara para permitir que os franceses o façam Dê sentido às suas economiasEspecialmente numa altura em que o combate ao aquecimento global se tornou necessário.

A decisão do governo francês surge em meio a um debate acalorado, com diferentes visões sobre o papel da participação versus o desinvestimento em empresas ligadas aos combustíveis fósseis. Esta iniciativa foi bem recebida por muitos no sector de investimento e ONG ambientais, que vêem estas medidas como um passo importante contra o greenwashing.

Liderança da União Europeia

A decisão do Ministério francês vem em conjunto com… Esforços da União Europeia para acelerar a transição para energia limpa E enfrentar os desafios relacionados com as alterações climáticas. Existem várias iniciativas, em linha com o Pacto Ecológico Europeu, que foram tomadas para promover e apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias limpas na Europa.

Os dados apresentados no Estado da União da Energia de 2023 ilustram eloquentemente o progresso que a sociedade fez na sua evolução no sentido de um sistema energético mais sustentável, eficiente e amigo do ambiente. Aqui estão alguns indicadores principais:

– Redução das emissões de gases com efeito de estufa: Em 2022, as emissões líquidas de gases com efeito de estufa na UE diminuíram 3%, contribuindo para uma redução global de 32,5% em comparação com os níveis de 1990. Progressos significativos rumo à ambiciosa meta de redução de 55% até 2030, conforme estabelecido no Pacto Ecológico Europeu ;

– Diversificar o fornecimento de energiaA União Europeia tomou medidas decisivas para reduzir a sua dependência dos combustíveis fósseis russos, com medidas que incluem a eliminação progressiva das importações de carvão e a redução significativa das importações de petróleo e gás. Estes esforços não só melhoram a segurança energética da UE, mas também fortalecem a sua posição na transição para fontes mais sustentáveis.

– Eficiência de gás: A diminuição de 18% na procura de gás em comparação com os últimos cinco anos indica uma utilização mais eficiente dos recursos energéticos e uma gestão mais prudente dos abastecimentos.

– Capacidade de armazenamento de gás: As instalações de armazenamento de gás na União Europeia foram preenchidas a níveis elevados, garantindo a disponibilidade de maiores reservas durante os períodos de pico, como o inverno;

– Energia renovável: 2022 estabeleceu um recorde para a capacidade solar fotovoltaica e eólica, representando um salto notável em relação aos anos anteriores. 39% da eletricidade gerada a partir de fontes renováveis ​​destaca o progresso na criação de um setor energético mais sustentável;

– Metas legislativas ambiciosas: A União Europeia estabeleceu metas legislativas ousadas com o objetivo de atingir 42,5% de energia proveniente de fontes renováveis ​​até 2030, com a visão de aumentar esta percentagem para 45%. Ao mesmo tempo, foram reforçadas as metas de eficiência energética, com o objetivo de reduzir o consumo final de energia em 11,7% até 2030;

Estes dados refletem os esforços e progressos significativos realizados pela União Europeia na aceleração da transição para o fornecimento de energia limpa, na mitigação das emissões de gases com efeito de estufa e na diversificação das fontes, contribuindo assim significativamente para a criação de uma economia sustentável e livre do impacto climático.