Fiscal, acordo com sonegadores: como funciona, vantagens e riscos de insucesso | Melina Gabanelli

Vantagens

Para o contribuinte ou empresa sonegadora de impostosEntão, Existem duas vantagens acima de tudo: 1) Pague menos do que deveriaAté porque é pouco provável que os dados e informações que as autoridades fiscais utilizarão para calcular a matéria coletável estejam completos; 2) Não estar sujeito a investigações conduzidas pela Agência Fiscal nos dois anos seguintes (A menos que as condições sejam atendidas). Os controlos, se existirem, centrar-se-ão naqueles que não aderirem ao acordo. Resumindo: o fiscal não me pergunta tudo, me dá alguma margem de erro e, portanto, não me controla. No entanto, não haverá desconto na aplicação do IVA que será pago de acordo com as regras normais. Mas praticamente o que você precisa fazer para aderir?