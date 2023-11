Portugal, erro na interceptação do título de Antonio Costa (que agora renunciou) – Corriere.it

O Primeiro-Ministro demitiu-se agora e Portugal voltará a votar em 10 de março de 2024, no entanto António Costa não foi mencionado nas escutas telefónicas A “Operação Influenciador” dominou os socialistas no governo. Era Uma pessoa quase homogênea, Antonio Costa SilvaMinistro da Economia.

A censura está nas cartas A defesa informou aos juízes do erro Diogo Lacerda MachadoEle é um dos partidários do primeiro-ministro entre os cinco que foram presos na terça-feira. O Ministério Público admitiu o erroPara transcrever uma chamada telefônicaregistrado em 31 de agosto de 2022, entre Lacerda Machado e gestor de negócios em projeto ( Centros de dados In Sens) que está sendo investigado por corrupção. O texto do decreto para na “Costa”Mas o título completo é mencionado no áudio.

Toda a frase, entre outras coisas, está refletida no trecho que deve ser investigado: “Se for uma questão de economia, vou dar um jeito de chegar até Antonio Costa”. A ministra Lacerda Machado explicou durante interrogatório em Lisboa. Para contactar o Primeiro-Ministro – seu amigo pessoal de quem já tinha recebido ficheiros pesados ​​no passado – bastava telefonar-lhe. Daí a fórmula.

Costa declarou a sua inocência na televisão Eles não têm conhecimento da investigação. Demitiu-se face a suspeitas que considerou incompatíveis com o seu mandato, quando o Supremo Tribunal confirmou a existência de um processo contra ele por acusações de tráfico de influência. Antes de ser chamado (duas vezes) pelo Presidente da República na terça-feira Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o Procurador-Geral de BelémLucilia Jago.

Esta, corrigida, será a única aparição explícita do nome do Primeiro-Ministro nos jornais até à data, mesmo que outras objeções ainda precisem ser reveladas. Entre as 42 fiscalizações estavam as sedes de dois ministérios e a residência do Primeiro-Ministro. Aqui, no Palácio São Bento, os clientes descobrem Mais de 75 mil euros em dinheiro no gabinete do Chefe da Casa Civil Por Costa, Vitor Escaria. As notas ficam escondidas entre livros e até dentro de caixas de vinho. Ontem foi validada a prisão preventiva de Escaria e Lacerda Machado. READ Hipotecas, as taxas estão subindo. É melhor constante ou variável? Diferenças e simulações, veja como escolher

Crise institucional Depois, há o outro aspecto das licenças de minas de lítio no norte do país. Mesmo que Costa acabe por ser despedido (atualmente apenas sob investigação), os danos à sua imagem permanecerão. A credibilidade do governo e do sistema de poder está em risco. Entre os nove arguidos está também o ministro das Infraestruturas, João Galamba.

Outro escândalo que não será absorvido por nenhuma remodelação ministerial, e isso também D’Souza dissolveu o Parlamento. Na noite de sábado, em discurso à nação, Costa descarregou a sua carga Círculo íntimo. Fale sobre vergonha e traição de confiança. Ele pediu desculpas aos portugueses. Sobre as suas relações com Lacerda Machado, a quem certa vez descreveu como “o meu melhor amigo”, disse que “o primeiro-ministro não pode ter amigo nenhum”, porque quanto mais tempo governava, menos lhe restava. e ele No poder desde 2015.