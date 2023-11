Costeletas de arroz com abobrinha: sem glúten, sem níquel, sem lactose: receita

Descubra esta deliciosa receita de costelinha de arroz e abobrinha: sem glúten, sem lactose e sem níquel para um prato irresistível.

As costeletas são um ótimo prato para compartilhar, podendo combiná-las com molhos, vegetais crocantes e até mesmo colocá-las em deliciosos sanduíches. A versão oficial inclui vitela, porco ou cordeiro tradicionalmente empanados e fritos. No entanto, se você estiver procurando por um Versão sem glúten, níquel e lactoseEsta receita é só para você.

o Costeletas de arroz e abobrinha Eles são na verdade um Uma alternativa muito válida, deliciosa e saudável, às clássicas costeletas de vitela. Essa versão, além de muito boa, é indicada para quem faz dieta sem glúten, sem níquel e sem lactose. Mesmo com ingredientes diferentes é possível obter resultados Costeletas crocantes e deliciosas.

Costeletas de arroz e abobrinha: deliciosas e sem glúten

Aprenda a fazer costeletas incríveis de arroz e abobrinha para uma pessoa O jantar é realmente adequado para todos. Você precisa de ingredientes que encontre facilmente nas prateleiras dos supermercados e de uma pequena dose de boa vontade.

Ingredientes para 8 costeletas:

200 gramas de arroz arbóreo cozido em água e sal

250 gramas de abobrinha ralada

1 ovo

40 gramas de queijo ralado sem glúten

1/2 colher de chá de açafrão (opcional)

Ingredientes do pão e recheio:

As tiras de Emmental não contêm lactose

2 ovos

Farinha de arroz a gosto

Pão ralado a gosto (sem glúten)

Azeite a gosto

estrada:

Comece por cozinhar o arroz em bastante água e sal, seguindo as instruções da embalagem. Após filtrar, deixe esfriar completamente. Depois começamos a ralar a abobrinha e misturar bem com o arroz. Em seguida, adicione o ovo, o queijo ralado e uma pitada de açafrão, se desejar. Misture tudo bem. Neste ponto, você pode começar a criar as costeletas, inserindo uma fatia de queijo no centro de cada costeleta. Em seguida, mergulhe o kofta na farinha de arroz, depois nos ovos batidos e por último na farinha de rosca. Repita o processo de cozimento nos ovos e finalmente na farinha de rosca para um toque extra de crocância. Por fim, cozinhe as costeletas Fritadeira a 190 graus por aproximadamente 20 minutosou No forno ou frigideiraeu De acordo com suas preferências e gostos.

Estas são costeletas de arroz e abobrinha também Muito bom e crocanteAtende às necessidades nutricionais de todos. Eles provam que a culinária é diversificada e Mesmo com ingredientes diferentes é possível conseguir pratos deliciosos. Essas fatias sem glúten, lactose e níquel irão agradar a todos os seus convidados, até mesmo aos paladares mais exigentes!