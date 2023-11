Mudanças climáticas, inundações e inundações. Efeitos na mortalidade a longo prazo

BMJ 2023;383:e075081





O clima está a mudar e os episódios de inundações já estão a aumentar e deverão tornar-se cada vez mais frequentes, com impactos significativos na mortalidade que vão muito além das consequências diretas das inundações, ou seja, mortes resultantes de afogamentos ou colapsos.

Organização Global de Saúde Relatórios Hoje, 80-90% de todas as catástrofes documentadas causadas por desastres naturais nos últimos 10 anos são causadas por inundações, secas, ciclones tropicais, ondas de calor e tempestades severas. As inundações são o desastre natural mais comum a nível mundial, representando até 43% dos eventos. Estima-se que 1,81 mil milhões de pessoas, ou um quarto da população mundial, estejam hoje expostas a potenciais inundações pelo menos uma vez em cada 100 anos.

2025, 2055, 2085

análise Publicado em 2023, avalia os riscos em grande escala de inundações fluviais na Europa para os anos de 2025, 2055 e 2085, estimando as perdas decorrentes de inundações domésticas. Os cenários climáticos utilizados foram os Caminhos de Concentração Representativos (RCP) 4.5 e 8.5 – os caminhos para a presença de gases de efeito estufa em 2100, desenvolvidos pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) – do mais alto ao mais ameno, respectivamente. Em 2025, o nível de risco é semelhante para os dois caminhos, enquanto ao longo das décadas o risco torna-se maior. Distintivo, com perdas que deverão duplicar entre 2025 e 2055. Os investigadores calcularam que a Alemanha seria o país com maior risco de inundações em edifícios residenciais, seguida pela França, Itália e Espanha. Mais especificamente, Hamburgo, na foz do rio Elba, Paris, na confluência do Sena e do Marne, e Florença, Saragoça, Londres, Genebra, Gante e Linz serão as cidades com as maiores perdas totais estimadas.

Mortalidade aumenta durante dois meses após o evento

durar O estudo foi publicado no British Medical Journal Estudou os efeitos das inundações na mortalidade por todas as causas, cardiovascular e respiratória em 761 comunidades em 35 países ou territórios em todo o mundo que sofreram pelo menos uma inundação. Observou-se que os efeitos na mortalidade também estiveram presentes dois meses após o evento: aumentaram nos 25 dias seguintes à enchente e voltaram aos valores normais por volta do 60º dia. A pesquisa analisou um total de 47,6 milhões de mortes por todas as causas, 11,1 milhões de mortes por doenças cardiovasculares e 4,9 milhões de mortes por doenças respiratórias, de 2000 a 2019. Nas comunidades afetadas pelas enchentes, as enchentes são responsáveis ​​por mortes por 1.000 pessoas se levarmos em conta contabilizam mortes por todas as causas no mundo. Nos meses seguintes, 1,8 em 1000 se levarmos em conta as mortes por doenças cardiovasculares e 4 mortes por mil entre as mortes por doenças respiratórias.

BMJ 2023;383:e075081





Os impactos negativos dizem respeito ao ambiente, à economia e à saúde humana. Como alguém explica Documento ECDCO transbordamento de esgotos resultante de inundações também aumenta o risco de doenças infecciosas, especialmente entre as crianças. As inundações também aumentam o risco de infecções virais, como norovírus, hepatite A, rotavírus e infecções causadas pelo parasita Cryptosporidium spp. Infecções bacterianas e de jardim causadas, por exemplo, por Campylobacter, Escherichia coli, Salmonella enterica e, em menor grau, por Shigella spp.

Viver em casas afectadas pelas cheias pode resultar em infecções fúngicas pulmonares e sistémicas (por exemplo, causadas por Aspergillus transportado pelo ar) e exposição a micotoxinas. A água parada que permanece após as cheias (por exemplo, em caves, jardins, parques e campos agrícolas) pode criar locais de reprodução adequados para mosquitos, aumentando o risco de doenças transmitidas por estes vectores.

Os impactos indirectos das cheias, durante e após as cheias, incluem problemas de saúde resultantes da interrupção dos tratamentos médicos; Da carga de trabalho física associada à limpeza e reconstrução; Por falta de assistência médica, luz ou água potável. Mas também de problemas com cadeias de abastecimento de alimentos, eletricidade ou saneamento.

As inundações também podem levar à perda de empregos, à inacessibilidade de serviços de cuidados infantis e escolares e ao aumento da violência doméstica. Até 75% das pessoas afetadas pelas inundações também sofrem de problemas de saúde mental: transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), ansiedade, insônia, psicose e depressão, como a Organização Mundial da Saúde mostrou extensivamente há dez anos no documento. Inundações na Região Europeia da OMS: impactos na saúde e prevenção.

Quem sofre os piores efeitos

As comunidades com o maior número de dias de inundação por ano estão localizadas em áreas ao longo do rio Mississippi nos Estados Unidos, na costa do Pacífico da América Latina, no lago Vitória e no rio Volta na África, no sudeste da Ásia, nas regiões costeiras da China e no Leste. Costa da Austrália.

Os dados confirmam o ditado de que sempre chove quando chove: as comunidades mais desfavorecidas têm piores impactos a longo prazo. A associação com a mortalidade por inundações por todas as causas foi mais forte nos países de baixo rendimento, e a associação com a mortalidade cardiovascular e respiratória foi mais forte nas sociedades com baixo IDH; Enquanto a associação com mortes respiratórias foi mais forte em comunidades com uma elevada proporção de idosos. As taxas de mortalidade mais elevadas foram observadas em particular no México (mortalidade por todas as causas), Canadá e Brasil (mortalidade cardiovascular) e Brasil, Austrália, Nova Zelândia e Portugal (mortalidade respiratória).