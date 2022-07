Quarta-feira, 20 de julho de 2022 – 18:39

Azeitonas Vekaci fecham o ano de 2021 com crescimento (+30%) e salto nas exportações

Também 2022 em sinal de crescimento: primeiro semestre + 9%

Milão, 20 de julho (Askanews) – A Ficacci, empresa romena que atua no setor de azeitonas de mesa e tremoço fresco, fechou 2021 com um faturamento de 28,5 milhões, um aumento de 30%, com um salto de exportação de 33% em relação a 2020. A tendência positiva deriva em particular das vendas no varejo de massa, um canal que vê um aumento de 27% em relação a 2020. A tendência também continua no primeiro semestre de 2022 em +9% no mesmo período, com os mercados estrangeiros continuando a impulsionar o crescimento (+12%) .



No mapa da presença no exterior, Castel Madama tem uma excelente posição em Espanha, Portugal, Grécia, Bélgica, França, Alemanha, Reino Unido e Europa de Leste. A presença também está crescendo em países asiáticos, incluindo China, Japão e Coréia do Sul. E o interesse do mercado americano está cada vez mais atrelado ao aperitivo italiano, com as várias ofertas de Vecchi sendo o aperitivo perfeito para incluir na amada “tábua de charcutaria”, as requintadas tábuas de corte criadas pelos americanos para reproduzir o melhor do happy hour italiano.





“Para sermos competitivos na Itália e nos mercados globais, combinamos inovação de receitas e padrões de qualidade cada vez mais altos com o tema da sustentabilidade, lançando duas linhas de produção sustentáveis ​​- explica Romeo Vecacci – nossa linha” Platter of … “tem um plástico embalagem de 85% menos do que Outras formas. Nosso ponto é apenas um ponto de partida: planejamos reduzir pela metade o consumo de plástico até 2026.”“As azeitonas frescas são embaladas sem conservação líquida, sem conservantes, e a embalagem é 100% reciclável em papel. O filme interno pode ser separado do prato de papel, para uma coleta separada e mais consciente”, explicou em nota explicando como a O pacote foi selecionado para o Sial Innovation Program Paris, concurso a ser realizado por ocasião da Conferência Internacional das Indústrias Agroalimentares de 15 a 19 de outubro em Villepinte.

