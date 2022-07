A gasolina não será mais um problema: os preços serão muito baixos | Você vai voltar ao normal

A gasolina cara é um problema. Como resultado direto da guerra na Ucrânia, os bolsos dos italianos estão se esvaziando porque se custa mais de dois euros por litro, pelo menos até alguns dias atrás, naturalmente você encontrará truques para economizar. mas como?

A tecnologia vem em socorro e aplicativos abençoados, válidos e utilizáveis ​​para proprietários de iPhone e seguidores de Android, podem representar um remédio significativo para limpar um espinho no coração dos italianos.

Preços de gasolina, GNL e GNV, é um dos melhores apps do momento: dizem as estrelas da Play Store (nada mal que 4.4), os downloads confirmam: mais de um milhão. A atualização mais recente, datada de 14 de julho, corrigiu até pequenos bugs aqui e ali.

Do preço da gasolina ao Gaspal, passando por julho e iCarburante

com Preços da gasolina Encontre instantaneamente o posto de gasolina mais barato perto de você. Basta selecionar o combustível desejado (gasolina, diesel, metano, GLP, mas também diesel ou gasolina especial) e com base na sua localização ou no endereço que você procura, o aplicativo determina instantaneamente os distribuidores mais próximos e mais baratos da sua área, sejam eles parte das empresas mais conceituadas (como Eni/Agip, Eni Selfy, Enercoop, Ego, Esso, Europam, IP, IP Matic, Noaloil. Conveniente e fácil de entender, os preços da gasolina podem ser rastreados com todos os diferentes serviços de navegação como o Google Maps , Waze ou Apple Maps, quanto mais você tiver, mais , aumentará.

também Julho Ele pode ser baixado em smartphones iOS e Android. Classificação de até 4,5 estrelas, útil para qualquer veículo, simples e fácil de usar para rastrear quilometragem, consumo de combustível e custos. Com este aplicativo, você pode acompanhar as despesas do seu veículo, manutenção do veículo, reabastecimento, consumo de combustível, quilometragem e custos, tudo com um objetivo: economizar dinheiro.

iCombustível, Em vez disso, está disponível apenas para iOS. 4.2 para Melafonini e iPad não é muito barato. Agora, com a versão 1.0.8, o erro relacionado ao carregamento de distribuidores também foi resolvido. O iCarburante permite economizar mostrando os distribuidores mais baratos perto de uma área de usuário específica. Um aplicativo para saber os preços do diesel, gasolina, GLP e metano.

Jaspal Ele também terá poucas estrelas em comparação com todos os mencionados (apenas 3), mas está disponível para iOS e Mobile e, de qualquer maneira, atingiu e ultrapassou cinquenta mil downloads. Outro aplicativo que permite descobrir os preços de todos os postos de gasolina em segundos, encontrar o posto mais barato no mapa e obter uma lista dos postos mais próximos.