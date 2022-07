Italiana Stock Exchange, comentário sobre a sessão de hoje (20 de julho de 2022)

O primeiro-ministro Mario Draghi foi convocado hoje ao Senado. As ações do Banco começaram a declinar após o excelente desempenho que alcançaram na sessão anterior.

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Acelere para o lado negativoem uma sessão marcada por muitas mudanças de direção na Piazza Avary. No mercado de ações italiano, os holofotes estão sempre focados na política doméstica: O primeiro-ministro Mario Draghi convocou hoje o Senado para confirmar a confiança em seu governo.

às 14h55 FTSEMib Registou um decréscimo de 1,46% para 21.379 pontos, depois de ter oscilado entre um mínimo de 21.293 pontos e um máximo de 21.842 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Estava perdendo 1,4%. tendência negativa também chapéu médio FTSE Italia (-0,77%) para A estrela do FTSE Italia (-0,42%).

o BTP-Bund spread Ele tocou 220 pontos depois que o rendimento dos títulos italianos de 10 anos voltou a mais de 3,4%.

o Bitcoin Acumula mais de 23.500 dólares (pouco mais de 23.000 euros).

EU ‘euro Caiu para US$ 1,02.

Títulos no setor bancário começam a cairApós os excelentes desempenhos alcançados na sessão anterior. De acordo com Nigel Bolton – Co-CIO, BlackRock Fundamental Equities – os bancos se beneficiarão do aumento das taxas de juros graças ao aumento da receita líquida de juros (a receita líquida de juros do National Insurance Institute), ou seja, a diferença entre as receitas de empréstimos e juros pagos sobre depósitos.

descontos Banco de papel (-3,25%), Intesa São Paulo (-3,13%) H UniCredit (-3,44%).

Saipem Caiu 3% para 0,7572 euros.

para trás Telecom Italia TIM Registra um avanço de 1,22%.

em declínio acentuado Celular (-5,79% para 3,74 euros). Após as atividades de due diligence, aspirina (-0,72%) anunciou a intenção de lançar uma oferta voluntária de aquisição da empresa ao preço de 3,75 euros por ação. O valor é inferior aos 4,41€ reportados em maio com base num potencial risco de desvalorização de algumas rubricas do balanço de fundo de maneio.

Andy Renzo Regista um salto de 6,93% para 0,602 euros.

Na Euronext Growth, Milão focou no Tumor do Empreendedorismo, no dia em que estreou no tarifário para PME dinâmicas e competitivas. o endereço Perde 2,58% para 4,871 euros. As ações da empresa estão fixadas em 5€, com uma capitalização inicial de 56 milhões de euros.

País de Gales Milão Fica vermelho e perde 0,07% para 0,9993€. No primeiro dia de cotação na Euronext Growth Milan, a ação duplicou a sua valorização, encerrando a sessão a 1 euro, face ao preço de subscrição de 0,5 euros.