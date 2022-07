Nonato, cartão surpresa do Fluminense

Entrou na universidade, escolheu a Faculdade de Economia, colecionou livros de gestão financeira. Ele começou a jogar futsal, em quadra dura, a bola quica mais rápido e você tem que aprender a ler cada lance primeiro. notato Ele é um dos meio-campistas mais jovens do mundo América do Sul . Médio defensivo, três golos no campeonato carioca aplausos em Brasil . Ela se prova em Fluminense mas sua marca pertence a I. Internacional A partir de Porto Alegre . clube Rio de Janeiro Empréstimo com Direito de Resgate: A opção deve ser exercida até 31 de dezembro.

Estilo e substância Nonato de 24 anos: geometria, toque suave, arremesso, alguns extras na área. com Fernando DeniseTreinador do Fluminense, soube dar corpo ao seu estilo de jogo: menos bordados e mais polpa. O futsal foi sua primeira escola, com os ensinamentos do treinador Márcia HonórioEle disse MARCINA. Aquela experiência no futsal com camisa Juventus A partir de mochapara mim São Pauloe o formou. Foi fundamental para chamar a atenção São Caetano Assim como antes do Internacional em Porto Alegre.

contra a placa do rio – Jogue, mas também mezala. Ele carrega nos ombros o número 8. Nasceu em San Paolo em 3 de março de 1998. Tem 1,75 metro de altura, é de origem italiana, solicitou e recebeu duplo passaporte. Comigo ColoradosComo são chamados os jogadores do Internacional, venceram em três momentos-chave: o Teste de Espessura contra eles River Plate para mim enorme A partir de NunesO primeiro gol da carreira, Cruzeiro E mais um gol na partida com Centro Esportivo Iguano. A largada no Fluminense foi fácil: três partidas seguidas no Brasil lhe garantiram uma média de 7,57. Números de qualidade: 89% de passes acertados, 310 bolas tocadas e 20 recuperadas. Ele tem o mesmo apelido HernanesAnterior LácioE a Inter E a Juventus: Para seus companheiros é o “Profeta”. Eles chamam assim desde os Dias Internacionais da Criança. “Um grupo de amigos maravilhoso. Mantive contato com eles, com José Aldo, Hightor, Bruno Fox e Bruno José, que agora está no Botafogo”, disse ao site no passado. Globo Esporte.

oNesta e YouTube – Ele era seu ídolo Iniesta. Ele estudou na TV e no YouTube. “Inteligência extraordinária. Fiquei encantado com sua elegância.” Ele tem contrato até 31 de dezembro de 2023. Pais de Guarulhos. “Futebol? Diversão Sempre vivi com cabeça de profissional. Me formei no ensino médio, agora faço faculdade. Tudo o que você aprender lá será útil para você na vida, mais cedo ou mais tarde”, disse ao Globo Esporte. É um direito natural, e os gestores o seguem Elenko Sports Ltdado qual também faz parte Gabriel Magalhãeso zagueiro doArsenal Que a Juventus tem procurado nas últimas semanas. Deniz é o dono do Fluminense por 4-2-3-1. Nonato joga na frente da defesa, junto com André. Lute e filho, cubra suas costas Gansua antiga jóia Santos Quem mora no Rio pela segunda vez. Ele também teve a posição do atacante como parceiro Únicoque deixou o futebol aos 38 anos em 10 de julho depois de vencer por 2 a 1 no campeonato carro.