Louco, Tesla caiu na estrada: estava no piloto automático

Em Loano, perto de Savona, houve um terrível acidente na estrada com um Tesla Model 3. Aqui estão as fotos incríveis relacionadas ao acidente de carro! Felizmente, não houve vítimas!

Um Tesla Model 3 com o homem a conduzi-lo e a mulher e o filho a bordo colidiu com um camião na estrada Ele capotou em uma pista de tráfego. O confronto aconteceu próximo Luano, na província de Savona.

O modo piloto automático estava ativo no carro. Contudo, O sistema não permitiu que o motorista evitasse o impacto no caminhão. A colisão ocorreu a uma velocidade de cerca de 130 km/h. Os que estavam a bordo foram levados ao hospital. Apenas o filho digitou o código vermelho. A esperança é que todos possam ser salvos!

O que é o modo piloto automático? Como a Tesla sabe, o modo de piloto automático permite que o carro freie, acelere e entre na pista automaticamente. Apesar disso, o motorista é obrigado a monitorar sempre a situação, já que o modo piloto automático não representa a real autocondução do carro, mas apenas uma ajuda muito prática.

De fato, lemos no site da Tesla: O piloto automático é um sistema de assistência avançado que melhora a segurança e o conforto ao volante. Quando usado corretamente, facilita a carga de trabalho geral do motorista. O sistema foi projetado para ser utilizado pelo motorista atento com as mãos no volante, pronto para intervir a qualquer momento. As funções existentes não tornam o carro autônomo.. Mas o que aconteceu neste caso?

Acidente de carro Tesla com modo de piloto automático na estrada: visuais incríveis!

De acordo com a reconstrução do motorista, parece que todos os vários dispositivos de emergência não foram acionados automaticamente para evitar a colisão e notificar o homem. Estas são as palavras dele: “Eu estava dirigindo pela estrada com o piloto automático do meu Tesla Model 3 equipado com câmeras e radar, o sistema não detectou uma obstrução na frente e meu carro bateu em um caminhão tombado. A velocidade estava dentro dos limites..

A montadora americana deixou claro que não tinha nada de errado com esse acidente. De acordo com Tesla, de fato, o homem estava distraído. O modo de piloto automático força qualquer pessoa a manter as mãos no volante o tempo todo.

O motorista respondeu, alegando que não havia recebido nenhum aviso do programa. Além disso, de acordo com sua versão, o sistema de frenagem não era realmente eficaz. Por fim, de acordo com o motorista O piloto automático não teria notado o carro destruído na garagem.

O motorista postou o vídeo da câmera dentro do carro no YouTube. Aqui estão as fotos impressionantes do acidente do Tesla Model 3 na estrada: