Mercados de ações hoje, 21 de abril. Listagens da UE sobem cautelosamente, Piazza Affari fecha +0,43%

O Milan mexeu um pouco com Wall Street

O mercado de ações não se moveu muito na tarde após o início de Wall Street, que por sua vez oscilou com base na paridade. O índice Ftse Mib subiu 0,16%, para 27.670 pontos. A Piazza Affari é tão incerta quanto outras bolsas de valores europeias, em um ponto em que as listagens aguardam sinais de preço. Os dados macro do calendário não surtiram efeito, com os PMIs da zona do euro vendo melhora na economia, assim como o PMI dos EUA à tarde. A decisão da S&P sobre o rating soberano da Itália sairá no final da noite, mesmo que as operadoras não esperem surpresas.

Destaque na lista é a nova queda da Tim (-3,9%), que perdeu cerca de 13% em três dias de quedas. Depois de rejeitar a política de bônus na assembleia de acionistas, o mercado teme a reincidência do conflito entre analistas, o que pode levar à paralisação do processo de vendas da rede.

A Stellantis permanece em baixa (-1%) após o anúncio da futura saída do diretor financeiro Roshard Palmer. Ricurati teve um bom desempenho (+5,3%) nos números da receita trimestral que penalizou Ferragamo (-6,8%).