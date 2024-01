Depois do Valladolid, ele mira outro clube

Lisboa, Portugal) – Uma nova carreira para “Al-Dhahra”. Ronaldo Satisfeito com sua experiência A Valladolid Como presidente. Desde que esteve à frente do clube, amadureceu muito profissionalmente e durante o Web Summit teve o prazer de contar como nasceu a ideia: “Eu estava na Rússia e recebi um telefonema, eles me ofereceram para ingressar no clube educacional Isso era o que eu estava procurandoé uma empresa com uma história de 90 anos, muitos dos quais passados ​​em… Liga,equipe muito cidade Perto de Madri Com 300 mil pessoas O preço foi útil E o acordo foi feito. Eu não pensei que iria sofrer tanto Nos finais de semana, mas fazemos um bom trabalho e estou muito feliz“.

Prêmio Al Dhahirah

E os resultados estão do seu lado. Aliás, com 17 pontos, o Real Valladolid está mais perto do topo da Liga espanhola do que da zona de despromoção. Mas o sonho de Ronaldo não termina aqui. Aliás, o fenômeno revelou que ele tem outros projetos como dono de clubes de futebol. “Peguei o Valladolid porque estava procurando um clube para comprar, Eu também tentei na InglaterraMas a Premier League inglesa é muito cara e o Campeonato também é muito caro, também olhei para Portugal e de facto vou continuar a fazê-lo…”As palavras do ex-atacante do Inter Concedido pelo Ministro da Economia de PortugalPedro Siza Vieira. No momento é apenas um guia, aguardando novos desenvolvimentos.