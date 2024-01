Superbonus, Itália consumiu 20% das recompensas de construção do mundo – Libero Quotidiano

Michele Zaccardi 01 de janeiro de 2024

Passados ​​os efeitos do dinheiro fácil, o governo de Meloni viu-se obrigado a lidar com o grande legado da temporada de Grillini no poder. E é isso Super bônus Que continua a bater novos recordes e a cavar um buraco mais profundo no orçamento do Estado. Uma medida que colocou a Itália entre os países mais generosos do mundo em termos de renovações verdes de edifícios residenciais. Isso é um exagero? nunca. Na verdade, basta examinar os dados da Agência Internacional de Energia para perceber que no ano passado, graças ao superbónus, a Itália gastou 20% do que todos os países do mundo gastaram para melhorar a eficiência energética dos edifícios.

As estatísticas da IEA foram relatadas pelo vice-presidente da Fratelli d'Italia, Lino Ricciotti. Ele destacou que “de acordo com dados da Agência Internacional de Energia, a Itália gastou 57 mil milhões de dólares em eficiência energética em edifícios em 2022, enquanto os outros países do mundo gastaram juntos 228 mil milhões de dólares”. Nossa nação investiu, portanto, aproximadamente 20% do valor global total. Agora alguém da esquerda diz, só pode colocar lenha na fogueira, se for humanamente possível que uma nação com dívidas como a nossa possa suportar algo assim e em tão pouco tempo. Algumas pessoas estão insatisfeitas com os esforços do governo para convencer os trabalhadores de rendimentos médios e baixos a abandonarem o trabalho, mas ninguém poderia fazer melhor com eles sem quebrar o banco ou cortar os cuidados de saúde e a segurança social.

Números

No total, a Agência Internacional de Energia, no seu relatório “Global Energy Investment 2023”, estima gastos de 285 mil milhões de dólares no ano passado, dos quais 57 (equivalentes a cerca de 55 mil milhões de euros) foram para Itália. Números que, entretanto, aumentaram. O custo do apoio à megaconstrução, segundo afirmou o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, aumenta 4,5 mil milhões por mês, apesar das restrições aprovadas pelo Palácio Chigi, desde impedir a transferência de créditos prevista em Fevereiro até à redução do incentivo, que caiu este ano , com diversas exceções, de 110 a 90%.

De acordo com dados da Enea divulgados no final de novembro, o superbónus custou até agora 97 mil milhões e é muito provável que chegue a 100 mil milhões em 2023. Pretende renovar apenas 3% das propriedades (incluindo sete castelos). Sem falar que, como anunciou Giorgetti, as estimativas do memorando de atualização da Def no final de setembro estão desatualizadas. O documento prevê que os gastos para este ano atinjam os 36 mil milhões de euros (1,8% do PIB), enquanto os últimos dados divulgados pelo Ministério da Economia, segundo o site Il Sole 24 Ore, apontam para um encargo adicional em 2023 que varia entre 20 e 23. bilhão. Portanto, o custo total do alívio irá variar entre 56 e 59 mil milhões de dólares. Como resultado, o défice em 2023, que já foi revisto em alta de 4,3% para 5,3% devido ao peso dos bónus de construção, provavelmente aumentará mais um ponto percentual. Se por um lado o problema é marginal, uma vez que os custos adicionais serão repassados ​​ao défice em 2023, por outro lado o aumento esperado afetará a dívida pública.

quando Descontos Os impostos acumulados serão compensados, de facto, o Estado verá-se com uma diminuição das receitas fiscais e assim com um aumento das necessidades que devem ser cobertas pela emissão de obrigações (como as obrigações BTP). Não é por acaso que o próprio Giorgetti comparou o benefício a uma “central nuclear”, acrescentando que teve “efeitos radiativos nas finanças públicas”. Sim, porque entre agora e 2027, o estado irá enfrentar um défice de receitas fiscais devido a empréstimos para construção de mais de 20 mil milhões de dólares anuais. A política económica do governo Meloni ficará, portanto, paralisada pelas escolhas feitas pelo governo de Conte II e confirmadas por Mario Draghi, embora paralisadas. Não somente. Além do enorme custo, o governo Meloni também teve que encontrar uma difícil saída do programa de ajuda máxima (que será reduzido para 70% a partir de 2024), na tentativa de salvar famílias e empresas, sem aumentar a carga sobre o erário público. A esperança é que as medidas lançadas há poucos dias permitam o encerramento ordenado dos estaleiros de construção (ainda estão em curso obras de construção de unidades residenciais no valor de 12,8 mil milhões de dólares). O que é certo neste momento é que a temporada de Conte no Palazzo Chigi continua a causar danos.