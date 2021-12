Sacos Omicron pesam Europa: uma semana em gesso. Unicredit opera em Piazza Afari

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) A semana não foi muito impressionante para as principais listagens europeias que fecharam em contraste com a sexta-feira, 26 de novembro. As negociações foram afetadas por preocupações com a variável Omicron, já que os investidores questionam os próximos movimentos do banco central devido ao aumento da inflação. Nesse ínterim, as atenções continuam voltadas para o estado da economia como um todo. O Índice Ftse Mib registou + 0,33% no oitavo lugar, suportado sobretudo pelo desempenho dos bancos e da gestão de activos. Também saldo semanal positivo para o Ftse100 em Londres (+ 11%) e Cac40 em Paris (+ 0,38%). Um sinal negativo para o Stoxx 600 Europe (-0,28%), com o Ibex35 de Madrid a ficar em segundo plano entre os principais mercados europeus (-1,92%). Também de fechamento fraco foram o Aex em Amsterdã (-1,2%) e o Dax40 em Frankfurt (-0,57%). Na Piazza Affari, os maiores aumentos entre as ações foram Unicredit (+ 6,06%), Banco Bpm (+ 4,81%) e Banca Generali (+ 4,55%). A tendência oposta foi para Diasurin (-5,66%), Enel (-4,25%) e Tim (-3,35%).

Fechamento de sexta-feira, 3 de dezembro, dados decepcionantes de empregos nos EUA

Fechamento de predicado para Bolsas de valores europeias Na última sessão de uma semana cheia de volatilidade. Os índices começaram a subir, mas durante o pregão inverteram o curso, também graças à queda em Wall Street, que foi afetada pelos dados de emprego dos EUA: o fechamento foi negativo, DJ -0,17%, Nasdaq -1, noventa e dois%.

210 mil novos empregos não agrícolas foram adicionados em novembro, enquanto os analistas esperavam mais do que o dobro do aumento. No entanto, o relatório teve alguns pontos fortes: a taxa de desemprego caiu de 4,6% para 4,2% e atingiu um novo mínimo durante a pandemia, e a participação da força de trabalho também subiu para 61,8% com quase 594.000 pessoas retornando ao mundo do trabalho. O Ftse Mib em Milão perdeu 0,26%, o Cac40 em Paris perdeu 0,44% e o Dax40 em Frankfurt perdeu 0,61%. Entretanto, na Europa, Christine Lagarde, Presidente do Banco Central Europeu, sublinhou que “é improvável que haja um aumento das taxas de juro durante 2022”, sublinhando que a Eurotower está “pronta a avançar”.

Entre as ações, fechou na Piazza Affari na parte inferior da parte principal da Nexi (-3,05%). Tim também estava fraco (-2,23%), no dia em que começou a conferir o programa de Kkr. Reversão do sinal do Unicredit (+ 1,09%) que veio na direção oposta em relação às ações de outros bancos.

Tendência do mercado de ações FTSE Mib download…

Meus registros são fracos após o negócio de 750 milhões

O mercado de ações teve uma reação positiva inicial ao movimento antes minhas gravações, que adquiriu a Eusa Pharma, uma empresa farmacêutica de especialidade global do Reino Unido com foco em doenças raras especiais e oncologia e controlada por fundos administrados pela Ew Healthcare Partners, por US $ 750 milhões. Em seguida, as ações foram roubadas, refletindo a fraqueza geral do mercado. Segundo analistas da Equita, o negócio deve ser visto “geralmente favoravelmente, mesmo que o multiplicador de receita seja alto”, ou seja, 6 vezes as vendas atuais e 23 vezes a margem operacional total estimada em 2023. Números elevados, justificados pelo fato de doenças raras, estão em o departamento de oncologia com alto potencial de crescimento; Será explorada a plataforma tecnológica para novos tratamentos ”, acrescenta o mediador, que observa que o processo“ impõe penalidades para a entrada da Recordati no mundo da oncologia e as opções de expansão devem ser avaliadas ”.