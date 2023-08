Novo Kia EV1 2023-2024 O inédito citadino entre os 15-20 mil euros está pronto para desafiar os VW Id1 e Hyundai i10

kia Descrever o plano de desenvolvimento para os próximos anos. Como subsidiária do Grupo Hyundai, a montadora coreana anunciou planos para expandir significativamente sua gama de veículos elétricos, introduzindo várias inovações ano após ano.

Esta estratégia visa tornar a gama Kia Um dos mais completos do mercado, cobrindo uma ampla gama de setores, incluindo carros urbanos. O objetivo é oferecer uma solução elétrica para as diferentes necessidades dos consumidores, mantendo o compromisso com a mobilidade sustentável. Para ver melhor:

É assim que se molda o novo Kia EV1 2023-2024

Kia EV1 2023-2024 desafia o Volkswagen Id1 e o Hyundai i10

Até 2027, a Kia planeja introduzir 15 novos modelos EV no mercado, incluindo um Carro urbano inovador. A montadora sul-coreana visa cobrir todos os principais segmentos de mercado, incluindo o segmento de carros urbanos. Para manter sua presença no segmento A básico, a Kia está desenvolvendo seu próprio modelo Plataforma elétrica E-GMP Projetado especificamente para caber em mini modelos futuros. Esses veículos podem ser produzidos na fábrica da Kia na Eslováquia, onde atualmente são montados os modelos Ceed e Sportage.

Hoje a Kia apresenta o Picanto com Motores de combustão interna E planeja lançar uma nova versão deste modelo. Nos próximos dois anos, a empresa pretende colocar no mercado um novo citadino equipado com propulsão híbrida ou elétrica, com um preço estimado a rondar os 18 mil euros.

A Kia confirmou a sua aposta na eletrificação na gama automóvel, indicando que A O futuro modelo EV1 Ele pode competir com carros como o Volkswagen ID 2 e pode ser geminado com o sucessor do Hyundai i10 básico.

A expansão da gama de veículos elétricos da Kia também incluirá i segmentos de mercado inferiores, em particular os citadinos, com especial destaque para o segmento B. O objetivo da marca coreana na Europa é aumentar as vendas apresentando uma série de novos modelos que vão abranger os segmentos mais rentáveis ​​do mercado.

De acordo com a estratégia de expansão da Kia, serão lançados globalmente 15 novos modelos eletrificados até 2027, com especial enfoque no mercado europeu, de forma a Aumentar as vendas da marca em um terço nos próximos sete anos. Isso não significa abandonar os motores de combustão interna, pois a Kia continuará a oferecer carros com diferentes opções de tração, incluindo veículos híbridos, totalmente elétricos e de combustão interna. No entanto, grandes esforços serão dedicados ao desenvolvimento de veículos elétricos.

O novo citadino da Kia terá como objectivo desafiar um Volkswagen ID1 E hyundai i10juntando modelos Kia existentes, como picanto e a rio.