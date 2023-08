“Então você nos pede para sair da Itália, vamos apelar” – Corriere.it

A Ryanair ataca o decreto do governo italiano que visa fixar os preços dos voos entre a península, Sicília e Sardenha. «Não vai baixar os preços, mas vai aumentá-los para todos. Não somente. Vai acabar também que no inverno quem mora nas ilhas terá menos oportunidade de se deslocar para outros lugares”, ataca. Eddie Wilson, CEO, Baixo custo Que junto com Air Malta, Lauda Europa e Paz faz parte do gigante europeu sediado na Irlanda e liderado por Michael O’Leary. No trimestre de abril a junho deste ano Ryanair faturou 796,4 milhões de euros no mercado italiano, 36,8% a mais que no mesmo período de 2022, e há muito tempo é a operadora mais utilizada. Wilson desceu a Roma durante o dia para falar com o ministro da Empresa e Indústria da Itália, Adolfo Orso, e logo depois se entregou separadamente a vários jornais, incluindo correio. «Esta regra deve ser interrompida imediatamente. pare com isso agora!ele exclama.

reação de Bruxelas À tarde, a Comissão Europeia anunciou que tinha “contatado as autoridades italianas e aguarda informações mais detalhadas sobre o conteúdo exato” para destacar os voos caros. Um porta-voz de Bruxelas explica: “Ele apóia medidas destinadas a promover conectividade acessível de acordo com as regras do mercado interno da UE” e “O preço gratuito é geralmente a melhor garantia de preços acessíveis no mercado europeu de transporte aéreo”. “Apenas em casos pontuais – sublinha – a UE permite compromissos de serviço público com regulação de preços”. Fontes do Ministério da Empresa e Made in Italy especificam isso Amplo suporte motivacional será fornecido. Afirmam que os procedimentos aprovados estão relacionados com a proteção dos utentes no âmbito das ligações aéreas com as ilhas, onde não existam alternativas no mercado, ou na presença de eventos catastróficos, e justificados pelas intervenções das autoridades de controlo e garantia . A região da Sicília também entrou no conflito do governo da Ryanair: «Wilson explica a milhões de sicilianos se não fosse o escândalo da posição de quem se aproveita da situação de não concorrência, diria quase monopólio , assediar toda a população com preços exorbitantes», responde o governador Renato Schifani.

Wilson, por que você não gosta dessa regra?

“Não sei por onde começar. O que há de errado com este decreto é para nós. Eu gostaria muito de conhecer os assessores do ministro Urso que o sugeriram: eles obviamente não apareceram até o primeiro dia de aulas de economia. ” READ Salão do Automóvel de Mônaco: o conceito inteligente nº 1, o próximo SUV elétrico

Mas diga-nos o que há de errado…

Bem, enquanto isso eles estão falando sobre algoritmos que diferenciam preços com base no dispositivo que uma pessoa está usando para reservar, seja Android ou iOS. Nada mais errado. Não temos esse sistema e não nos importamos se alguém ligar de um computador ou celular, não é da nossa conta. Eu nem entendo de onde tiraram essa rua … Você acha que conseguimos lotar os aviões em 96% porque tínhamos altos salários? O número do nosso país é o mais baixo do país ».

No entanto, ele não pode negar o aumento das tarifas em relação a 2022 e até mesmo em relação a 2019 em alguns casos.

E quem nega isso? Mas também é preciso dizer que eles são embarcados em todos os lugares, não apenas em voos de/para as ilhas italianas. Isso é o caso em toda a Europa, mas em todo o mundo. Tudo custa mais: desde taxas de aeroporto ao querosene aos salários. E se depois formos ver o verão, a tarifa é claramente ainda mais cara: as pessoas viajam, e a oferta na Europa ainda é inferior à de 2019, ainda que vendamos mais lugares do que no pré-Covid período.

Desculpe-me por insistir: mas você também, a baixo custo, vendeu voos por 400-500 euros só de ida entre Roma e Catânia …

“Mas o que você acha que isso significa?”

Você me diz.

“Precisamos de mais voos, precisamos de mais concorrência, mais ofertas para baixar o preço. Não precisamos de limites de preço.”

Eddie Wilson, CEO da Ryanair (à esquerda) durante a reunião com o Ministro da Empresa e Made in Italy da Itália, Adolfo Urso

O que você disse ao ministro Orso?

“Espero fazê-los entender que a lei terá o efeito contrário do que eles querem: não vai baixar as tarifas, mas sim aumentá-las para todos. A começar por quem mora na ilha. E sei como é viver em uma área com problemas de conectividade porque nasci e moro em uma ilha, a Irlanda, que teve poucos voos nos últimos anos. É precisamente por isso que fiquei chocado com esta regra, que terá sérias consequências.” READ Made in Italy é o primeiro protagonista nas mesas festivas internacionais

como?

«Muito simples: com este decreto, terei de reduzir o número de voos e frequências, sobretudo na época de inverno. Outros também. E em um mercado normal, quando a oferta cai, os preços sobem. Para todos. Não só isso: ter que cortar frequências e voos onde eu impactaria? Nos voos de/para as ilhas que não tenham tráfego normal de inverno no período de verão. Dobre o prejuízo para quem mora nas ilhas: terá que pagar mais caro e terá menos voos disponíveis.”

vai retomar?

“Claramente. E a Europa vai rejeitar esta lei porque é contra a concorrência. É claro que é contra todas as regras de funcionamento do mercado e até mesmo contra o bom senso.”

Você entende como será aplicada essa regra de preço controlado?

“Veja, com toda a franqueza, nem mesmo Harry Potter poderá decifrar este decreto quanto à parte que nos diz respeito. Pelo pouco que entendemos, será uma questão de determinar médias em relação aos preços praticados no período anterior. O resultado é que a média que terei de aplicar aos preços de Verão – quando os preços sobem devido à maior procura – seria a média do período de Inverno em que viajam menos pessoas e por isso os bilhetes também são mais baratos. Eu aplico os mesmos preços no verão e no inverno? Você acha que hotéis, bares e restaurantes usam essa metodologia Obviamente que não. Diante dessas medidas soviéticas, no mínimo, terei que repensar minha estratégia de investimento na Itália.

Você reduziria seu compromisso na Itália?

«Estamos aqui para expandir, pusemos à venda 56 milhões de lugares no país este ano, mas se tivermos em conta o impacto das taxas adicionais municipais e do limite tarifário, é claro que as 300 aeronaves que serão entregues nos próximos anos terá que ser colocado em outro lugar, na Espanha – onde os impostos não aumentarão até 2027 – ou em Malta, não na Itália e certamente não na Sicília e na Sardenha. Não só isso: cada nova estrada que vou abrir nas ilhas italianas deve ser internacional porque a linha nacional está sujeita a essas restrições regulatórias ridículas ». READ Italiana Stock Exchange, comentando a sessão de hoje (14 de junho de 2022)

Então, você acha que uma medida para baixar o preço das passagens aéreas vai fazer o contrário?

“Correto. E eu disse ao ministro Urso. Esse regulamento vai levar a três consequências: haverá menos frequências nas estradas, não haverá mais expansão na Itália e, portanto, as passagens vão custar mais. Só há uma maneira de diminuir preços: para aumentar a oferta de lugares à venda » .

O governante da Sicília não tem sido gentil com você ultimamente. Ele falou sobre um acordo oculto com a Eta Airlines para aumentar os preços dos voos com a ilha.

“Sinceramente não sei quem lhe disse isto. É uma rua… Só sei que Shivani recebeu de mim três propostas às quais nunca respondeu nas quais afirmo que podemos trazer mais três milhões de passageiros para a ilha por ano. Com a Sardenha estamos discutindo como aumentar a oferta, principalmente no inverno: lá pretendemos transportar mais dois milhões de pessoas. os italianos.

Ele parece muito zangado.

Eu não estou bravo. Irritado sim. Até porque, como empresa, tenho uma escolha: posso ir e investir mais em outro lugar, mas lamento pelos italianos, por aqueles que vivem principalmente na Sicília e na Sardenha, que sofrerão as consequências dessas políticas. Também seria prejudicial para as empresas locais, que veriam muito menos turistas aparecerem. Esta é uma base que esperava do Movimento Cinco Estrelas, não desta base liderada pelo primeiro-ministro Meloni que se diz apoiante da empresa ».



© Reprodução Reservada