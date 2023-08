Eurovita passa sob a direção de Paneza

O que há de novo em eurolife. Conforme informado pelo IVASS, autoridade garantidora do mercado, o atual Conselheiro Extraordinário Alessandro Santulequido renunciou.

Em 30 de março de 2023, com o n. 75798/23, Ivas nomeou Alessandro Santolequido como Comissário para a Gestão Extraordinária da Eurovita SpA e Eurovita Holding SpA, Antonio Blandini, Sandro Panizza e Monica Beccari como membros dos respectivos comitês de supervisão cuja presidência foi atribuída a Antonio Blandini.

Depois de reconhecer a renúncia do Santoli Liquido Office, IVASS emitiu um novo requerimento no. 0190088/23 (08/08/2023) com a qual nomeou Sandro Panizza como Comissário para a Gestão Extraordinária da Eurovita SpA e Eurovita Holding SpA e Cristiano Del Torre como membro dos respectivos comitês de supervisão, substituindo o próprio Panizza.

A demissão de Santoliquido é ditada pelo facto de, segundo alguns rumores de mercado, o gestor passar a ocupar o cargo de diretor geral da Cronos, a nova empresa criada pela aliança da Allianz, Generali, Intesa Sanpaolo Vita, Poste Vita e Unipol para assumir a Eurovita políticas.

Panizza, ex-chefe de seguros e investimentos da Assicurazioni Generali, tem uma longa experiência no mundo dos seguros, tendo desempenhado muitas funções, incluindo a gestão de grandes riscos na Intesa SA, presidente e diretor administrativo da Fondi Alleanza SpA, diretor administrativo e CEO da Alleanza Assicurazioni e depois uma empresa Generali Italia SpA.