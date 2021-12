O Conselho Federal abandona o trunfo 2G card para a Suíça

por Andrea Leoni

A 2G entrou oficialmente no catálogo de “armas” para combater a epidemia na Suíça. “Estilo suíço” entra, sussurrando, nas entrelinhas, de uma forma suave. Não como uma obrigação, mas como uma opção. Motivação de baixo. Um curinga que é jogado sob demanda.

Os locais e eventos que você decidir usar poderão, na verdade, renunciar à obrigação de assentos de clientes e impor uma máscara a eles. Essa é a principal mudança entre as decisões anunciadas pelo Conselho Federal na sexta-feira. O governo lançou um trunfo, inesperado e surpreendente, com um “pesado” indissolúvel: será um 2 ou será um ás? Uma aplicação imaginativa sem precedentes desta regra, já conhecida para além das nossas fronteiras, que à primeira vista parece combinar liberdade económica, responsabilidade social e segurança sanitária, de uma forma totalmente original.

Alguém dirá que o Conselho Federal emite decisão para excluir, ou não, pessoas não vacinadas, órgãos públicos locais e organizadores de eventos. As pessoas comuns e os órgãos públicos são chamados de facto a assumir a responsabilidade pela escolha da saúde pública, na qual não têm determinadas competências. E essa abordagem ultraliberal pode acabar se revelando insuficiente para conter essa miríade de ondas. Mas a aposta fascina-nos porque oferece aos cidadãos e à economia uma oportunidade única de autodeterminação, através de um exame de consciência e de realidade. Portanto, esperamos que seja vencido.

O “estilo suíço” entra em nosso vocabulário de crise, mas a base 2G, sim. Regra – para quem ainda não conhece, a opção de restringir o acesso a determinados locais apenas a pessoas que foram tratadas ou vacinadas – que até agora em nosso país era percebida como uma espécie de mamão. Um fantasma a ser expulso. A última arma, a proporção máxima, após a qual só resta a “bomba atômica”: o dever de fortificar. Mas não temos Atomics e qualquer discussão sobre isso é abstrata.

A escala 2G que divide os mundos político e científico está em nítido contraste com nossa cultura liberal profundamente enraizada. Não devemos contornar: a aplicação generalizada desta regra leva ao isolamento dos não vacinados, exacerbando a cisão e disparidade entre vax, no vax e vax livre logo no limiar da ruptura final. Não se deve esquecer que permanecem dúvidas científicas legítimas sobre a ferramenta Covid pass, inclusive as potencializadas com 2G, visto que a dúvida sobre a eficácia da vacina para conter a infecção não foi resolvida, assim como não há indicação de resposta à imunidade dos medicamentos à nova variante Omicron. O Conselho Federal afirmou hoje sobre este ponto que “as pessoas vacinadas e curadas são significativamente menos contagiosas” e “em caso de infecção têm uma probabilidade muito elevada de proteção contra um curso perigoso ou hospitalização”. A ponderação de risco, em suma, de acordo com nossos juízes, inclina a balança no sentido de fortalecer a ferramenta da pista verde.

Nossos países vizinhos, com exceção da França, decidiram se concentrar fortemente em 2G. A Áustria até passou primeiro do confinamento geral, porque os touros já haviam escapado do estábulo e anunciaram as vacinas obrigatórias a partir de fevereiro. Por uma questão de honestidade intelectual, devemos também lembrar aqueles países que atualmente decidiram abandonar o martírio, como Espanha, Grã-Bretanha e Suécia. E ao contrário de outros, como Portugal e Dinamarca. Sob os céus da Europa, há uma grande confusão. O único denominador comum parece ser o uso extensivo da terceira dose de vacinas.

É preciso dizer que a certificação Swiss Covid foi reforçada, e também com a redução da validade dos testes (PCR passa para 48 horas, não higiênico passa para 24). O que significa que quem não foi vacinado ou imunizado, para ter acesso ao convívio social, em espaços fechados, deve ser testado diariamente. Existe algum tipo de acoplamento, ou vice-versa, entre os testes de estresse e a capacidade de inserir 2G. Esperamos que o Parlamento reintroduza zaragatoas grátis o mais rapidamente possível, porque, se esta ferramenta for correctamente considerada um elemento-chave na luta contra a epidemia, não faz sentido bloqueá-la.

Felizmente, consultas fugazes com os cantões permitiram afastar a estranha hipótese de introduzir o corredor Covid em ocasiões especiais com mais de 10 pessoas. Uma proposta ridícula associada a uma recompensa de 50 francos destinava-se a dar a vacina aos missionários. O resto, como já tivemos oportunidade de confirmar na fase de comentários do TeleTicino, são copos de medição, como o compromisso com as máscaras de interior e uma série de recomendações. Negócio lógico simples que não requer reuniões extraordinárias do governo.

Espere sempre que os procedimentos do Conselho Federal sejam suficientes. Continuamos a enfatizar a convicção de que o modelo suíço não será substituído por nenhum outro modelo europeu. No entanto, ainda há um forte contraste entre as notícias vindas do mundo da saúde, com hospitais ficando saturados ou próximos da saturação no centro da Suíça, e a timidez de algumas opções de políticas, que felizmente foram abandonadas.

Em seu recente editorial no Corriere del Ticino, Gianni Regentiti desafia aqueles que, como nós, no início da Consulta, delinearam as medidas anunciadas pelo Conselho Federal no início da Consulta e nos convida a esclarecer as medidas que tomamos. que gostaria: “Talvez um encerramento incondicional ou sem reservas das atividades econômicas? Talvez? A vida social seja abandonada nas semanas que antecedem o Natal? Talvez um novo encerramento?”.

Não, querido Gianni, nada disso. A segunda geração “ao estilo suíço” hoje identificada já é a primeira ação decisiva, pelo menos nas intenções, com possibilidade de ser impulsionada, com cautela, conforme necessário. Depois, há outras coisas, como a obrigação de vacinar para certas classes de trabalho, a redução das capacidades em locais fechados e a obrigação de fazer exames, mesmo para pessoas vacinadas, em determinadas situações. Felizmente, o fechamento não é a única opção que resta para nós. E todo esforço deve ser feito para não se tornar um.