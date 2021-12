Preços do diesel e da gasolina caem

O preço do combustível diminui devido à queda nos preços dos derivados de petróleo. Boas notícias, vamos descobrir quanto custam os novos preços.

Preços mais altos com preços mais altosOs últimos meses provaram ser um verdadeiro desastre para os italianos. Depois da luz e do gás, as matérias-primas aumentam Até café Finalmente, a boa notícia chega. Preços de gasolina e diesel Eles estão descendo Grande satisfação pela carteira. A vantagem deste golpe a nosso favor é Custos mais baixos de produtos petrolíferos devido a uma mudança nos preços. No momento, os motoristas não notaram nenhuma grande mudança, mas Diferenças mínimas. Vamos dar uma olhada nos preços atuais enquanto esperamos que a diferença entre o passado e o presente fique mais clara de uma forma que torne aumentar a economia.

Compare preços e notícias sobre combustível

O custo do combustível é reduzido, mas os efeitos visuais são limitados. Onde você está Durante a semana atual aplique um desconto Um penny por litro para gasolina e diesel. Um centavo a menos que a queda no GLP da semana passada. o Grupo API Foi ainda mais longe, reduzindo os preços dos combustíveis em 1,5 centavos por litro. Se for da ENI, o custo de Gás Por litro 1.758 para self-service e 1.958 por litro, no API Group os números são de 1.747 euros por litro para self-service e 1.919 para self-service.

Ele Ela Fornece menos caracteres aos motoristas. No distribuidor, a gasolina pode ser colocada a 1744 euros por litro com hálito e 1894 euros por litro. Eles ainda vão para Tamuel Onde 1736 euros são pagos pela gasolina e 1818 euros por litro. Q 8Assim, ele sugere 1.739 euros por litro para o próprio e 1.918 para o serviço, enquanto os bombeiros sem logotipo podem produzir gasolina por 1.731 euros para o próprio e 1.782 para o serviço.

Diesel quanto isso nos custa?

a qualquer preocupação diesel, fornece tarifa ENI. 1.618 euros por litro para si e 1.823 euros para servir. Se você parar no Api-IP, pagará € 1.612 por litro para self-catering e € 1.806 pelo serviço. O preço do combustível da Esso cai 1,609 euros para self-catering e 1.765 euros para serviço. lá TamuelEm vez disso, é sugerido 1.605 euros por litro para si e € 1.692 para servir. O mesmo valor para você no Q8, enquanto um técnico de serviço custa 1.787 euros por litro. Por fim, nos distribuidores sem logótipo, o gasóleo pode custar 1,601 euros pelo mesmo e 1.654 euros pelo serviço.