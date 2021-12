Confartigianato Imprese Calabria protagonista da Exposição Internacional “Artigiano in Fiera”

Convertigianato Impressi Calabria O protagonista da exposição internacional “Artigiano in Fiera”, que começa hoje Até domingo, 12 de dezembro, nas asas de Fieramilano (Rho), o anfitrião 1800 expositores NS Mais de 80 países de todo o mundo.

Aberto diariamente das 10 às 23, A exposição é uma vitrine importante para Expositores e artesãos de todas as regiões italianas, de toda parte Europa – onde se destacam França, Hungria, Espanha e Portugal – e de Muitos países estrangeiros, incluindo vários estados norte da África, como Marrocos e Tunísia (e haverá a primeira aparição da Argélia).

Segunda 6 e terça 7 de dezembro, O Confartigianato Calabria será o motor organizador das iniciativas dedicadas à promoção do artesanato na nossa região: dois dias intensos, repletos de eventos, debates e degustações que terão lugar na área institucional da região da Calábria, para promover os produtos da identidade, mas também “artesanato artístico e inovador, sector crucial da economia regional e sobretudo algo para desenvolver uma nova economia e emprego em particular no que diz respeito às aldeias e ao interior.

sobre isso 6 de dezembro às 15h30 Será realizado um encontro no qual será apresentado o projeto FADO “Ampla e Hospitaleira Fábrica de Artesãos”, um projeto que conecta os produtos artesanais à comunidade local. Ao incentivar e implementar um sistema de produção em larga escala, torna-se também um caminho de conhecimento e experiência, que terá início em 2022 com um projeto piloto na região de Locride a ser implementado pelo Confartigianato Calabria, Officine delle Idee e Il Gal terre Locridee.

Porém, no dia 7 de dezembro, será apresentado o projeto “Caminhos do Artesanato”, o projeto visa a criação de um sistema de rede entre aldeias que apoie o desenvolvimento do turismo temático ligado ao artesanato local. Entre os momentos mais esperados e significativos está a apresentação da coleção de Luigia Granata (identidade designer) dedicada à região e cultura da Calábria. Ainda no programa: Amostra de artesanato, animação e animação musical com o “Quarteto Sabatum”.

“A Calábria será o herói destes espaços que, de 4 a 12 de dezembro, se tornaram uma verdadeira aldeia global de artes, ofícios e diferentes culturas representativas das diferentes formas de“ saber artístico ”- anunciou o Presidente e Secretário Regional do Confartigianato Imprese Calabria , respectivamente Roberto Matragrano e Silvano Barbalas. Reunimos uma série de eventos no espaço expositivo da Calábria com o objetivo de promover o espírito e a qualidade do artesanato da nossa região, uma oportunidade única para não só divulgar as competências e capacidades dos nossos empresas, mas também para divulgar uma imagem positiva da Calábria e dos calabreses no mundo. ”