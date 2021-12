Trump arrecadou US $ 1 bilhão para lançar uma nova plataforma social – Mondo

O Trump Media and Technology Group (Tmtg) e a empresa parceira Digital World Acquisition anunciaram que alguns investidores institucionais não especificados prometeram US $ 1 bilhão para iniciar o projeto que o bilionário planeja lançar no início do próximo ano. The Truth Social, depois de ter sido banido do Twitter, Facebook e Youtube por suas mensagens incendiárias relacionadas ao ataque do Congresso. O valor será adicionado aos US $ 293 milhões que a Digital Word arrecadou por meio de uma oferta pública inicial em setembro. (ANSA) O plano da empresa de mídia social de Trump é abrir o capital com uma fusão com a World Acquisition, uma Special Purpose Acquisition (Spac), ou seja, uma empresa criada com o único propósito de adquirir e trazer uma empresa privada. Bolsa de Valores: Reduz o tempo de venda de ações ao público. As empresas não identificaram investidores institucionais em seu comunicado, mas disseram que o dinheiro viria de um “grupo diversificado” de investidores após a fusão.