Garantias de 60 milhões de euros do EIF à Tenax para promover a sustentabilidade, inovação e digitalização das PMEs e MMEs italianas

O Fundo Europeu de Investimento (FEI) oferece à Tenax duas garantias de € 60 milhões.

O acordo, que é o terceiro acordo entre a EIF e a Tenax Capital Ltd. , apoiado pelo programa InvestEU da União Europeia.

O Fundo Europeu de Investimento (FEI) está fornecendo duas garantias totalizando € 60 milhões para o Tenax Sustainable Credit Fund, um fundo administrado pela Tenax. Essas garantias permitirão um fácil acesso ao financiamento por parte das PMEs italianas e PMEs ativas nas áreas de sustentabilidade, inovação e digitalização. As transações ocorrem no âmbito do programa InvestEU, que visa mobilizar € 372 bilhões até 2027 em investimentos para apoiar as prioridades políticas da UE.

O Tenax Sustainable Credit Fund é o quarto fundo da dívida privada Da Tenax Capital e recentemente lançada em parceria com a Intesa Sanpaolo para investir no mercado corporativo italiano. O fundo visa atingir um montante de 300 milhões de euros, um objetivo que pode ser alcançado envolvendo investidores institucionais italianos e europeus ativos em dívida privada. O fundo cumprirá o disposto no artigo 8.º do Regulamento de Relato de Sustentabilidade dos Serviços Financeiros (SFDR), de forma a potenciar as suas características ambientais ou sociais (ESG).

Graças à Garantia de Inovação e Digitalização InvestEU, o Fundo de Crédito Sustentável Tenax poderá reforçar o seu apoio a empresas orientadas para a inovação e digitalização. A garantia InvestEU, concedida à área de intervenção relacionada com a sustentabilidade, vai permitir ao Tenax Sustainable Credit Fund alargar o seu apoio à transformação sustentável da economia, bem como a investimentos verdes por parte de PME e médias empresas.

Paulo GentiloniE comissário de economia, Ele afirmou: “O InvestEU é uma ferramenta fundamental para apoiar as PME em toda a Europa. Este acordo ajudará a promover o crescimento económico sustentável e a fortalecer o progresso da Itália rumo a uma economia mais verde, mais sustentável e digital. Eles estão satisfeitos porque, graças a este acordo, poderemos fornecer suporte a muitas empresas italianas, que você precisa para crescimento e criação de empregos.”

Margot Falckstead, CEO da EIF, Ele afirmou: “O programa InvestEU permite ao FEI continuar a melhorar o acesso ao financiamento para pequenas e médias empresas em toda a Europa. Este acordo com a Tenax visa ajudar as PME italianas e as médias empresas a concretizar as suas ambições nas áreas da inovação, digitalização e sustentabilidade , fazendo assim uma contribuição tangível para as transformações gêmeas verde e digital.”

Massimo Vigna, fundador e CEO da Tenax Capital, ele adicionou: “Estou muito satisfeito que a Tenax Capital se junte mais uma vez ao FEI para apoiar empresas que investem em sustentabilidade, inovação e digitalização. Graças à ‘Garantia de Sustentabilidade’ e à ‘Garantia de Inovação e Digitalização’, ambas no âmbito do InvestEU, a Tenax Sustainable O Trust Fund é capaz de ajudar seus clientes a investir nessas áreas. A missão está em condições particularmente favoráveis.”

informações gerais

Fundo Europeu de Investimento (FEI) : O FEI faz parte do grupo BEI. Apoia as PME europeias melhorando o seu acesso ao financiamento através de uma vasta gama de intermediários financeiros. O FEI desenvolve, promove e implementa instrumentos de financiamento de capital e dívida para pequenas e médias empresas. Nesta função, o FEI contribui para os objetivos da União Europeia de apoiar o empreendedorismo, o crescimento, a inovação, a investigação e o desenvolvimento, as transformações ecológicas e digitais e o emprego. Em 2022, o Fundo Europeu de Investimento fornecerá mais de € 9 bilhões para financiar pequenas empresas e projetos verdes para mobilizar investimentos de cerca de € 97 bilhões para promover a neutralidade climática, a transformação digital das indústrias europeias e a competitividade dos empresários da UE. Num contexto de perspetivas económicas desafiadoras para 2023, o FEI pretende avançar na implementação do programa InvestEU, REPowerEU e outras iniciativas, como a iniciativa European Technology Champions.

O programa InvestEU da União Europeia fornece financiamento básico de longo prazo, alavancando fundos públicos e privados significativos para promover uma recuperação sustentável. Também ajuda a mobilizar o investimento privado para as prioridades políticas da UE, como o Pacto Ecológico Europeu e a transformação digital. O programa InvestEU reúne num único quadro os vários instrumentos financeiros da UE atualmente disponíveis para apoiar o investimento na UE, tornando o financiamento de projetos de investimento mais simples, eficiente e flexível. O programa é composto por três componentes: o Fundo InvestEU, o Centro Consultivo InvestEU e o Portal InvestEU. O InvestEU funciona através de parceiros financeiros que investem em projetos apoiados pela garantia orçamental de 26,2 mil milhões de euros da UE. A garantia orçamental apoiará plenamente os projetos de investimento dos parceiros de implementação, aumentará a sua tolerância ao risco, permitindo a mobilização de investimentos adicionais de, pelo menos, 372 mil milhões de euros.

Tenax Capital

Fundada em 2004, a Tenax Capital é uma empresa boutique de gestão de ativos especializada em investimentos em dívida privada para PMEs, títulos vinculados a seguros, patrimônio financeiro e apólices de vida vinculadas a unidades, com um valor de € 2,5 bilhões. Com escritórios em Londres, Milão e Frankfurt, é detida em 20% pela administração e em 80% pela Fidelidade, seguradora líder em Portugal (Grupo Fosun). É uma das poucas gestoras de ativos europeias a usufruir da garantia oferecida pelos programas do Fundo Europeu de Investimento desde 2015 para apoiar pequenas e médias empresas.