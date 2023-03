Carro elétrico está com a bateria riscada? O carro será descartado

A maioria dos carros elétricos não tem conserto, mesmo após um pequeno acidente. Esta é a notícia da bomba Foi lançado há algumas horas por ReutersE Que há meses está entre as principais fontes de comunicação para listar todos os problemas da transição dos carros a combustão para os elétricos. Desta vez, o motivo estará diretamente relacionado com bateria.

Se apenas uma pessoa tocar na bateria de um carro elétrico em um acidente, existe um risco real disso Ele não pode mais usar o carro, necessariamente encaminhados para demolição ou recuperação de peças, independentemente dos quilômetros percorridos. “E agora – ele diz Reuters Baterias se acumulando em ferros-velhos, um Uma lacuna cara e não relatada anteriormente No que deveria ser uma economia circular.”

“Carro Elétrico Insustentável”

Em seguida, a agência de notícias britânica repetiu as declarações de Matthew Avery, diretor de pesquisa da empresa de inteligência de risco automotivo Thatcham Research. Inicialmente, relata Avery, a escolha de focar na eletrificação foi principalmente por razões de sustentabilidade. No entanto, foi o próprio diretor quem mudou de ideia: O carro elétrico não é muito sustentávelespecialmente se você tiver que descartar a bateria após uma pequena colisão.” Adicionado a isso é muito alto custo de bateriasque podem chegar a dezenas de milhares de dólares (certamente mais de 15.000), justamente por representarem 50 por cento do valor total do veículo elétrico.

Tudo isso, de acordo com Andy Keene, gerente comercial de produtos automotivos do Reino Unido, da seguradora francesa AXAlevam diretamente os fabricantes a escolher Não opte por substituir a bateria nos veículos eléctricos, mesmo quando é possível, devido aos elevados custos que terão de suportar.

A rainha dos carros elétricos dá um exemplo dessa enorme lacuna: tesla. Reuters, na verdade, mostra como Elon Musk decidiu fazer a escolha oposta em comparação com a Ford, cujas baterias ainda podem ser recuperadas. Quanto à Tesla, “os especialistas descrevem o seu Model Y, construído no Texas, como irreparabilidadedisse Sandy Monroe, presidente Monroe & Co. Isso já permitiu reduzir os custos de produção, mas ao mesmo tempo ameaça aumentar os custos para consumidores e seguradoras.

status de seguro

Além do mais, Diretor de Operações SynetiqMichael Hill, a maior empresa de recuperação do Reino Unido, disse que nos últimos 12 meses o número de veículos elétricos na cabine de isolamento – onde os meios para evitar incêndio devem ser verificados – no pátio de Doncaster foi aumentar constantementetalvez de dez a cada três dias até 20 dias.

Soma-se a isso outro fator que pesa muito no bolso do comprador. Com efeito, em média, Seguro de carro elétrico Muito superior a um carro a diesel ou a gasolina. De acordo com a corretora online gênio da políticaO pagamento mensal médio do seguro de fertilização in vitro nos EUA em 2023 é de $ 206, 27% a mais em comparação com o modelo de motor de combustão. Reuters.

Produz mais dióxido de carbono.

Além dos prejuízos às contas dos consumidores, há também um insulto ambiental. Conforme relatado por Christoph Lauterwasser, especialista e diretor administrativo daCentro de Tecnologia Allianz, Produção de baterias para carros elétricos Produz mais dióxido de carbono do que os modelos de combustível fóssilOu seja, os carros elétricos precisam percorrer milhares de quilômetros antes que essas emissões extras sejam compensadas. Ou seja, se um veículo for sucateado precocemente, significa a perda de “todos os benefícios em termos de emissões de CO2”.

De acordo com muitos fabricantes de eletrólitos, os problemas podem ser resolvidos adotando seções de bateria menores ou usando módulos, o que também permite que os consumidores forneçam dados de diagnóstico claros para determinar a condição das células da bateria. Nesse sentido, especificamente, a ausência e falta de acesso a dados diagnósticos importantes foi um tema Ação coletiva contra a Teslaestá agora pendente no Tribunal Distrital dos EUA no estado da Califórnia.

Todos os contratempos para o conto de fadas do carro elétrico, mas ainda não convenceu Bruxelas a abandonar esse caminho. Se os carros a gasolina e a gasóleo foram salvos pelo voto negativo da Alemanha e da Itália, o mercado europeu ainda assim deu sinal positivo pelo sétimo mês consecutivo, com um aumento de 12 por cento nas vendas de carros elétricos e híbridos face a 2022. Quanto a China, mas corre o risco de inundar o setor automobilístico no velho continente.