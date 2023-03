Seguro Automóvel, Com Esses Modelos, Você Paga Muito Menos: Razões Para Economizar

Existem modelos no mercado com os quais você pode pagar menos pelo seguro do carro. Vamos descobrir o que eles são juntos.

Os custos de gestão de transportes podem, hoje em dia, ser bastante proibitivos. Mas basta fazer a escolha certa e a pessoa pode economizar em qualquer dinâmica do carro. Esses são pequenos cuidados que podem ser bons para o seu bolso. O importante é se educar bem e nós da MondoFuoristrada.it procuramos apresentar a você os conceitos corretos desta atividade no dia a dia.

Uma das despesas que os proprietários de transporte mais odeiam é o seguro. No entanto, isso é crucial para a compensação em caso de acidente. Existem muitas apólices em que se pode confiar, mas ao escolher o carro certo na fase de compra, será possível economizar significativamente.

Como pagar menos pelo seguro

Não há truques ou golpes. O que vamos explicar é uma forma segura, econômica e legal. Aliás, é a mesma lei que permite maior economia para quem decide comprar determinado tipo de carro. Isso, como até os Stones já sabem, caminha cada vez mais para um futuro mais sustentável e é incentivado por organismos internacionais para uma transição ambiental adaptada aos tempos.

De fato, para quem decidir ajudar o meio ambiente mesmo com a escolha do tipo de carro, em detrimento de outros, haverá um prêmio que o governo italiano escolheu entregar. É sobre poder pagar menos pelo seguro do seu carro, e isso não é um fato simples. Portanto, muitos italianos decidiram aceitar esta proposta, dado que o futuro pode ser paradoxal com carros movidos a combustíveis fósseis.

Modelos que pagam menos

Estamos falando dos arquétipos do nosso tempo, ou seja, híbridos e elétricos. Para quem tiver a chance de comprar, haverá um desconto que varia de 5% a 30% na apólice do seguro. Aproveitar a oportunidade é uma questão de consciência cívica e inteligência.

O bónus ambiental do governo, capaz de oferecer incentivos até 10 mil euros, tem permitido aumentar as vendas de modelos elétricos e híbridos no mercado automóvel. Os carros elétricos representaram 4,3% da quota de mercado, os carros híbridos 27% e os carros plug-in 4,5%.

O seguro de automóvel híbrido permite que você economize de 5% a 10% em sua apólice. Já para carros elétricos, a economia varia de 20% a 30%. O menor custo do seguro se deve a três princípios: demografia do cliente; A faixa etária dos compradores desses modelos varia de 40 a 60 anos; Geralmente é essa faixa etária que causa o menor número de acidentes.