Entre confrontos e fugas para a frente, aqui a esquerda segura o Corriere.it

Este artigo foi publicado na edição 7, que será publicada na sexta-feira, 24 de março. Esperamos isso por ocasião do encontro do secretário PD Eli Schlein com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez e com o português Antonio Costa na quinta-feira, 23 de março, em Bruxelas.

O Partido Socialista praticamente desapareceu na FrançaNa Alemanha, os social-democratas à frente do governo estão perdendo apoio para a oposição, e na Itália o retorno dos democratas está apenas começando e ainda não foi testado. No entanto, os relatos da morte da social-democracia são novamente muito exagerados. Na verdade, de acordo com o The Washington Post, uma das chaves para ler o passado de 2022 é que ele está vivo e lutando conosco. O jornal francês Liberation no mês passado deu um exemplo ao tirar uma foto do primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez abraçando o português Antonio Costa ao lado da manchete “A esquerda que funciona”. E funciona, essa é a teoria, porque está à esquerda.

camisa branca com renzi o Pedro Sanches Da famosa foto de mangas de camisa (branca) com Matteo Renzi, o francês Manuel Valls, o holandês Diderik Samson e o jornal alemão Achim Post (estamos em 2014), Político jovem promissor. Que pareceu desmoronar apenas dois anos depois, quando foi afastado da direção do Partido Socialista dos Trabalhadores e deixou também o cargo parlamentar. No entanto, em poucos meses, ele vira à esquerda, reinventando-se como o porta-estandarte de uma “sociedade pós-capitalista”.Ele recuperou o cargo em sua base, em 2018 liderou uma manobra do exterior para remover seu oponente Mariano Rajoy no Parlamento (na Espanha há uma desconfiança construtiva), assumir seu lugar e coletar a parte do consenso popular com as eleições duplas de 2019 . Hoje Sanchez, 51, é o único sobrevivente do governo daquele tiro em Bolonha. O último sucesso aconteceu há uma semana: enquanto na vizinha França os sindicatos saíram às ruas pelo oitavo dia consecutivo contra o plano de aposentadoria de Macron, o ministro da Previdência Social, José Luis Escrivá, compareceu a uma coletiva de imprensa com os dirigentes dos principais sindicatos da Espanha para assinar seu reforma do sistema. READ Estudantes em comparação com o sistema de supervisão bancária

Polêmicas e erros, mas Madrid resiste Mais um sinal da saúde do governo de Madrid, Apesar de Polêmicas e equívocos (como a confusão criada pela lei “só sí es sí” em relação ao consentimento sexual) e Nem sempre é fácil conviver com um Podemos traiçoeiro. Sanchez perseguiu uma agenda, escreveu Libby, sem conhecer “a esquerda” e sem medo de parecer extremo.. Feminista, ela preside o governo com mais mulheres na história da Europa (14 a 8 homens) e defende com veemência as cotas “que causam tantos problemas para a direita”, que acaba de apresentar um projeto de lei que obriga a presença de mulheres nas listas eleitorais e o tabuleiro. Na frente dos direitos, bastaria incluir a lei da eutanásia, a ley trans que permite que decisões de mudança de sexo sejam feitas a partir dos 16 anos sem atestado médico, e as mudanças na lei do aborto que reduziu a idade de permissão para adultos não é necessário.

Ingreso Vitality, sua renda principal Na frente econômica, após anos de austeridade, os socialistas impulsionaram uma política de redistribuição e aumento dos gastos públicos: insumos vitais mínimos (semelhante à renda básica); aumentar o salário mínimo em 29% para 1.080 euros por mês; o “Riders Act”, que protege os trabalhadores na economia gig; Uma herança para quem tem mais de três milhões de euros. No entanto, a redistribuição também tem travado o crescimento, que após o boom de 2022 deverá registar modestos +1,2% em 2023. A taxa de cidadãos em risco de pobreza (27,8%) mantém-se astronômica, tal como o desemprego juvenil. Nas últimas semanas, o governo foi atacado pela direita por reformar as leis de Franco abolindo o crime de sedição. A favor dos organizadores do referendo de independência da Catalunha de 2017. READ Antártica. Retomada de escalas argentinas para a Antártica

Um ombro sem chance Vox falou em “ataque à ordem constitucional”, mas a tentativa de responsabilizar-se por Sánchez parece não ter chances de sucesso. Dois meses depois das eleições regionais e com eleições gerais no final do ano, o “efeito Figo” diminuiu, o apoio popular aumentou após a eleição do novo líder Alberto Núñez Fijo, mas a batalha ainda está muito próxima. Ainda que seja ultrapassado pelo Partido Popular em número de assentos, os socialistas podem se manter no governo, principalmente se a “esquerda-esquerda” se apresentar unida sob a liderança da ministra da Ação Popular, Yolanda Diaz.

No país dos cravos Em janeiro do ano passado Costa – 61 anos, ex-prefeito de Lisboa e secretário do Partido Socialista – também parecia estar em perigo. Concorreu atrás do rompimento com seus aliados do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, agrupamento anticapitalista português, aliança que por vezes inviabilizou a mediação e descarrilou seu governo. Pesquisas de opinião indicaram um desafio para a votação final Com o conservador Partido Social Democrático Rui Rio, Em vez disso, os socialistas obtiveram uma maioria absoluta Da bancada graças à reforma pragmática de seu líder, um hábil mediador virando à esquerda o mais rápido possível.

Escândalos de emergência e protestos sociais No entanto, desde então o governo Costa se viu diante de escândalos, demissões ministeriais e duras contestações sociais: simProfessores, ferroviários e enfermeiros são atingidos por baixos salários, precariedade laboral e previdenciária, inflação de 8,3% e, sobretudo, a emergência habitacional causada (também) pelo uso extensivo do aluguel turístico de curta duração., como o Airbnb, que fez disparar os preços dos imóveis e dos aluguéis em um país onde mais da metade dos trabalhadores ganha menos de 1.000 euros por mês. O governo de Costa, pressionado pelo partido populista de extrema-direita Chega! No entanto, está reagindo e nas últimas semanas se concentrou justamente na emergência habitacional para se reconciliar com o país. No mesmo dia, em meados de fevereiro, o primeiro-ministro português anunciou o fim do programa Golden Visa – garantia de residência a quem comprasse uma casa no valor de 500 mil euros. E lá passou apenas uma semana por ano, cinco anos depois era titular de um passaporte europeu — que rendeu 6,9 mil milhões de euros em 2012 e bloqueou a concessão de novas licenças à Airbnb e estabelecimentos congéneres. Uma revolução para um país que baseia sua economia no turismo. READ Aqui está o congestionamento fiscal, o estado vai arrecadar 69 bilhões de dólares. Todas as datas para empresas