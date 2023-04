A Apple está sacudindo os bancos em todo o mundo. Nicastro (ex-Diretor da Unicredit) está convencido disso e explica porque

É provável que o banco real não se torne um. Mas depois de acertar com o Goldman Sachs o lançamento de uma conta poupança nos EUA com uma taxa de juros de 4,5%, a Apple está sacudindo o mundo do crédito em todo o mundo. Um banqueiro de longa data deixou claro em seu perfil do Linkedin em 25 de abril que essa preocupação era mais do que justificada. Roberto Nicastro, Gerente Geral da Unicredit por 18 anos, hoje Fundador e Presidente da Banca AideXa. Nicastro pergunta, que responde: “A Apple finalmente se tornou um banco e um inimigo formidável dos bancos de varejo? Concorrência terrível para os bancos e outros operadores financeiros, não porque vai ser banco (talvez nunca o seja), mas porque está agora a redefinir de forma radical e inegável serviços bancários pessoais Como sabemos, e pode funcionar para desenvolver a interface de serviços bancários para clientes para se tornar a principal porta de entrada para serviços bancários para pessoas físicas ».

De acordo com Nicastro, também devemos esperar que o Google (Android) faça um movimento. É claro que os consumidores são os vencedores no curto prazo. No entanto, reguladores e governos precisam tomar nota, monitorar e possivelmente reagir, por exemplo riscos de concorrência Na banca de retalho é evidente a excessiva concentração de poder resultante da ‘participação do cliente no total de dados’. A resposta dos bancos estabelecidos exigirá mudanças fundamentais nos modelos de negócios e na arquitetura tecnológica. As fintechs também terão que se adaptar ao novo ambiente, possivelmente se reposicionando ou colaborando com outros players nesse novo ecossistema.”

O ex-CEO da Unicredit traça passo a passo a queda da Apple nos serviços financeiros, desde o lançamento confuso do Apple Pay em 2014, mas agora é usado por 75% dos clientes do iPhone, mesmo Depósito à vista A 4,25%, foi lançado com o Goldman Sachs. “Estas medidas representam uma grande disrupção para o banco de varejo que foi prevista há muito tempo”, observa Nicastro. “Agora é uma realidade e com base no fácil acesso da Apple a mais bilhões de clientesexperiência de usuário (UX) superior e suave, transparente e segura, confiança conquistada há muito tempo pelos clientes da Apple, alta disponibilidade de recursos, seleção bem direcionada de parceiros inteligentes para várias iniciativas.” O ex-gerente da Unicredit continua: “O que você pode cozinheira na Apple? Após a aquisição On Kudu, ela pode finalizar os planos para o show produtos de crédito ao consumidor ou serviços contíguos nos mercados bancários do Reino Unido e da Europa. A Apple pode acessar facilmente um conjunto inigualável de dados, adicionar informações financeiras à sua já enorme coleção de informações de clientes e, assim, desenvolver histórico de crédito Mais complicado do que você imagina. A carteira de empréstimos criada pela Apple pode então ser securitizada e vendida a investidores institucionais. O próximo grande desafio pode ser oferecer verificação de conta, já que a Apple já deu o primeiro passo com a Apple Wallet.

Segundo o gerente do banco, a empresa de Cupertino dificilmente exigiria uma licença bancária, porque não faz parte de sua filosofia entrar em um mercado que é supervisionado e regulamentado por muitas autoridades. Mas com Poupança da AppleOs consumidores acharão mais fácil obter uma taxa competitiva em depósitos em dinheiro, o que reduz um dos fluxos de lucro mais importantes para os bancos (abatimentos de depósitos). Além disso, ao usar o Apple Pay e o Apple Tap to Pay para fechar o ciclo de muitas transações, a Apple pode ameaçar significativamente a enorme receita de Visa, Mastercard e Paypal (Atualmente a maior operadora do mundo por capitalização de mercado em banco de varejo). De referir que a Mastercard é um parceiro importante para o Apple Pay mais tarde. Além disso, no setor de empréstimos ao consumidor e hipotecários, pode vencer os bancos não apenas no acesso aos clientes, mas também no patrimônio. histórico de crédito».

Segundo Nicastro, a Apple pode não estar sozinha nesse ataque ao mercado de crédito: “Pode ser imitada por Google / Android. Com cerca de 3 bilhões de usuários em todo o mundo, a plataforma Android do Google tem uma base de clientes maior (embora menos rica em média) do que a da Apple. Apesar dos sinais fracos do Google, o movimento da Apple foi definitivamente notado em Mountain View. Espera-se que sistemas operacionais móveis menores também se movam.”

É provável que essa mesma ideia tenha surgido semanas antes, um dos maiores (e mais lucrativos) investidores financeiros do mundo, Warren Buffet, decidiu aumentar sua participação na Apple. Pense estritamente no hack bancário de uma empresa que produz telefones celulares e computadores. E sua credibilidade perante os clientes é muito superior à credibilidade dos bancos tradicionais. Buffett se explicou de forma muito eficaz há uma semana em uma entrevista com CNBC: «Se você é um usuário da Apple e alguém lhe oferece $ 10.000, mas a única condição é que eles levem seu iPhone e você nunca poderá comprar outro dispositivo, você não aceitará. Se eles disserem que se você comprar outro Ford, eles lhe darão $ 10.000 e você não o terá, e você pegará $ 10.000 e comprará um Chevrolet em vez disso…”

